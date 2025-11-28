Bayern Monachium – St. Pauli: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Bayern Monachium podejmie St. Pauli na Allianz Arenie w meczu 12. kolejki 1. Bundesligi. Początek rywalizacji w sobotę (29 listopada) o godz. 15:30. Bawarczycy chcą się umocnić na fotelu lidera.

Bayern – St. Pauli: typy bukmacherskie

Bayern Monachium w sobotę podejmie na Allianz Arenie St. Pauli w meczu 12. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy w tym tygodniu doznali pierwszej porażki w sezonie. W Lidze Mistrzów lepszy okazał się Arsenal, który znalazł sposób na drużynę Vincenta Kompany’ego. W lidze jednak bawarski gigant wciąż prezentuje świetną formę, choć drobną rysą na ich bilansie pozostaje niedawny remis z Unionem Berlin (2:2). Obecnie mistrzowie Niemiec mają już sześć punktów przewagi nad wiceliderem z Lipska.

St. Pauli znajduje się natomiast w ogromnym kryzysie. Zespół Alexandra Blessina przegrał aż osiem kolejnych spotkań ligowych, zdobywając w tym czasie zaledwie dwie bramki. W Monachium goście najpewniej zagrają osłabieni, ponieważ kontuzje wykluczają Adama Dźwigałę oraz Arkadiusza Pyrkę. Uważam, że trudno spodziewać się tutaj niespodzianki, a lepszym kierunkiem może być typ na gole. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Bayern – St. Pauli: ostatnie wyniki

Bawarczycy w środku tygodnia przegrali na Emirates Stadium z Arsenalem (1:3), choć po trafieniu 17-letniego Lennarta Karla doprowadzili w Londynie do remisu. Wcześniej Bayern rozbił SC Freiburg (6:2), zremisował z Unionem Berlin (2:2), pokonał PSG (2:1) w Lidze Mistrzów oraz pewnie wygrał z Bayerem Leverkusen (3:0).

St. Pauli natomiast znajduje się w potężnym kryzysie. W ostatnich tygodniach zespół z Hamburga poniósł porażki z Unionem Berlin (0:1), SC Freiburgiem (1:2), Borussią Monchengladbach (0:4) oraz Eintrachtem Frankfurt (0:2). Jedynym jaśniejszym momentem było wyeliminowanie TSG Hoffenheim po konkursie rzutów karnych w Pucharze Niemiec.

Bayern – St. Pauli: historia

W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Bayernem a St. Pauli aż cztery razy górą byli Bawarczycy. W marcu tego roku Bayern pokonał rywala (3:2), a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Leroy Sane. Z kolei w spotkaniu w Hamburgu monachijczycy odnieśli skromne zwycięstwo (1:0) po golu Jamala Musiali. St. Pauli ostatni raz wygrało z bawarskim gigantem w lutym 2002 roku.

Bayern – St. Pauli: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu w Monachium są gospodarze. Kursy na wygraną Bayernu oscylują w okolicach 1.14. Zwycięstwo St. Pauli jest na poziomie około 22.00, zaś remis wyceniono na mniej więcej 10.00.

Bayern – St. Pauli: przewidywane składy

Bayern – St. Pauli: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – St. Pauli w ramach 12. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 29 listopada, o godzinie 15:30. Transmisja spotkania rozgrywanego na Allianz Arenie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 i na portalu elevensports.pl.

