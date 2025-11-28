Bayern Monachium – St. Pauli: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

11:51, 28. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium podejmie St. Pauli na Allianz Arenie w meczu 12. kolejki 1. Bundesligi. Początek rywalizacji w sobotę (29 listopada) o godz. 15:30. Bawarczycy chcą się umocnić na fotelu lidera.

Michael Olise
Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern – St. Pauli: typy bukmacherskie

Bayern Monachium w sobotę podejmie na Allianz Arenie St. Pauli w meczu 12. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy w tym tygodniu doznali pierwszej porażki w sezonie. W Lidze Mistrzów lepszy okazał się Arsenal, który znalazł sposób na drużynę Vincenta Kompany’ego. W lidze jednak bawarski gigant wciąż prezentuje świetną formę, choć drobną rysą na ich bilansie pozostaje niedawny remis z Unionem Berlin (2:2). Obecnie mistrzowie Niemiec mają już sześć punktów przewagi nad wiceliderem z Lipska.

St. Pauli znajduje się natomiast w ogromnym kryzysie. Zespół Alexandra Blessina przegrał aż osiem kolejnych spotkań ligowych, zdobywając w tym czasie zaledwie dwie bramki. W Monachium goście najpewniej zagrają osłabieni, ponieważ kontuzje wykluczają Adama Dźwigałę oraz Arkadiusza Pyrkę. Uważam, że trudno spodziewać się tutaj niespodzianki, a lepszym kierunkiem może być typ na gole. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.70
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 28.11.2025 11⁚48 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bayern – St. Pauli: ostatnie wyniki

Bawarczycy w środku tygodnia przegrali na Emirates Stadium z Arsenalem (1:3), choć po trafieniu 17-letniego Lennarta Karla doprowadzili w Londynie do remisu. Wcześniej Bayern rozbił SC Freiburg (6:2), zremisował z Unionem Berlin (2:2), pokonał PSG (2:1) w Lidze Mistrzów oraz pewnie wygrał z Bayerem Leverkusen (3:0).

St. Pauli natomiast znajduje się w potężnym kryzysie. W ostatnich tygodniach zespół z Hamburga poniósł porażki z Unionem Berlin (0:1), SC Freiburgiem (1:2), Borussią Monchengladbach (0:4) oraz Eintrachtem Frankfurt (0:2). Jedynym jaśniejszym momentem było wyeliminowanie TSG Hoffenheim po konkursie rzutów karnych w Pucharze Niemiec.

Bayern – St. Pauli: historia

W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Bayernem a St. Pauli aż cztery razy górą byli Bawarczycy. W marcu tego roku Bayern pokonał rywala (3:2), a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Leroy Sane. Z kolei w spotkaniu w Hamburgu monachijczycy odnieśli skromne zwycięstwo (1:0) po golu Jamala Musiali. St. Pauli ostatni raz wygrało z bawarskim gigantem w lutym 2002 roku.

Bayern – St. Pauli: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu w Monachium są gospodarze. Kursy na wygraną Bayernu oscylują w okolicach 1.14. Zwycięstwo St. Pauli jest na poziomie około 22.00, zaś remis wyceniono na mniej więcej 10.00.

Bayern Monachium
Remis
St. Pauli
1.11
10.0
22.0
1.14
8.90
18.0
1.10
9.20
19.5
1.14
10.0
22.0
Odds are subject to change. Last updated 27 listopada 2025 17:11

Bayern – St. Pauli: przewidywane składy

Bayern – St. Pauli: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie?

  • Bayern Monachium
  • Remis
  • St. Pauli
  • Bayern Monachium 50%
  • Remis 50%
  • St. Pauli 0%

2+ Votes

Bayern – St. Pauli: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – St. Pauli w ramach 12. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 29 listopada, o godzinie 15:30. Transmisja spotkania rozgrywanego na Allianz Arenie będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 i na portalu elevensports.pl.

