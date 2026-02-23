Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2026)

kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Bayer – Olympiakos: typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen podejmie Olympiakos Pireus na BayArenie w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Dublet Patrika Schicka w pierwszym spotkaniu rozegranym w Grecji zapewnił drużynie prowadzonej przez Kaspra Hjulmanda cenne zwycięstwo nad utytułowanym rywalem. Solidna zaliczka stawia niemiecki zespół w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem i celem będzie przypieczętowanie awansu do 1/8 finału.

W zeszłym tygodniu Bayer wyraźnie dominował w posiadaniu piłki i pozwolił rywalom na zaledwie jeden celny strzał. Jose Luis Mendilibar musi znaleźć sposób na skuteczniejsze przeciwstawienie niemieckiej drużynie. Obecna forma Olympiakosu pozostawia jednak wiele do życzenia, a niedawna porażka z Panathinaikos Ateny tylko to potwierdza. Wszystko wskazuje na to, że gospodarze są faworytami rewanżu. Warto rozważyć typ na zwycięstwo Bayeru, który powinien postawić kropkę nad i. Mój typ: wygrana Bayeru Leverkusen.

Bayer – Olympiakos: ostatnie wyniki

Piłkarze Bayeru przegrali w miniony weekend z Unionem Berlin (0:1), tracąc bramkę jeszcze w pierwszej połowie. Było to zaskakujące potknięcie, biorąc pod uwagę ich wcześniejszą bardzo solidną formę. W poprzednim tygodniu ekipa Hjulmanda pokonała Olympiakos Pireus (2:0), znacząco przybliżając się do awansu w europejskich rozgrywkach. Na krajowym podwórku rozgromiła także St. Pauli (4:0) oraz zremisowała (1:1) z Borussia Monchengladbach. Z kolei w Pucharze Niemiec pewnie zameldowali się w półfinale, ponownie pokonując St. Pauli (3:0).

Z kolei Olympiakos w ostatniej kolejce ligi greckiej wygrał u siebie z Panetolikosem (2:0), a na listę strzelców wpisali się Lorenzo Pirola oraz Yusuf Yazici. Znacznie gorzej wypadli jednak w pierwszym starciu z Bayerem, przegrywając (0:2). Wcześniej drużyna Mendilibara zremisowała bezbramkowo z Levadiakosem oraz uległa Panathinaikosowi (0:1). Na plus mogą zapisać natomiast wysokie zwycięstwo nad Asteras Tripolis (3:0) w rozgrywkach ligowych.

Bayer – Olympiakos: historia

Drużyna Bayeru pewnie wygrała pierwszy mecz w Grecji i jest w bardzo komfortowej sytuacji na BayArenie. Bohaterem spotkania został Patrik Schick. Czech ma już na koncie cztery trafienia w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W fazie ligowej tego sezonu Olympiakos pokonał zespół z Leverkusen (2:0). Wcześniej obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2002/03 w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Bayer – Olympiakos: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie jasno pokazują, że faworytem wtorkowego meczu w Leverkusen są piłkarze Bayeru. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej gospodarzy, to taki kursy wynosi około 1.78. Z kolei zwycięstwo Olympiakosu Pireus zostało wycenione na poziomie 4.30, a remis w regulaminowym czasie gry 3.85.

Bayer Leverkusen Remis Olympiakos Pireus 1.78 3.85 4.30 1.78 3.85 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2026 07:18

Bayer – Olympiakos: przewidywane składy

Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo – Maza, Schick, Poku

Olympiakos Pireus: Tzolakis – Costinha, Retsos, Biancone, Onyemaechi – Scipioni, Hezze – Martins, Taremi, Podence – El Kaabi

Bayer – Olympiakos: sonda

Bayer – Olympiakos: transmisja meczu

Mecz Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus w rewanżowym meczu fazy play-off odbędzie się we wtorek (24 lutego) o godzinie 21:00. Starcie na BayArenie o awans do 1/8 finału będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

