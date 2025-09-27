Barcelona – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

Barcelona - Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz hiszpańskiej La Liga. Wszystko wskazuje, że faworytem są gospodarze, ale zawsze wiele może się wydarzyć.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Real Sociedad: typy

Jednym z niedzielnych meczy rozgrywanych w ramach hiszpańskiej La Liga będzie rywalizacja pomiędzy FC Barceloną a zespołem Realu Sociedad. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy, ale nie jest oczywiście również tak, że gospodarze są kompletnie bez szans. Niemniej taki scenariusz byłby czymś w rodzaju wielkiej sensacji, a może nawet i Science Fiction. Dlatego też można spodziewać zwycięstwa Dumy Katalonii oraz sporej liczby goli, które padną w tej potyczce, do czego przyzwyczaiły zresztą ostatnie wyniki.

Barcelona – Real Sociedad: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu tych zespołów są oczywiście dużo lepsze dla zespołu ze stolicy Katalonii. Barcelona wygrała bowiem cztery ostatnie mecze i jeśli uda się jej pokonać piątego rywala z rzędu, to wskoczy na fotel lidera tabeli ligi hiszpańskiej. W tym czasie oczywiście ekipa Hansiego Flicka wygrała także w Lidze Mistrzów, gdzie rywalem była drużyna Newcastle United.

Z kolei jeśli chodzi o piłkarzy Realu Sociedad, to oni w ostatnich tygodniach są raczej w słabej formie. Niemniej trzeba powiedzieć, że w poprzedniej kolejce udało im się wygrać 1:0 z ekipą RCD Mallorca. Poza tym starciem jednak zanotowali oni aż trzy porażki z rzędu. W tym sezonie ogólnie nie mogą być oni zadowoleni ze swojej gry i wyników.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Real Sociedad: historia

Dotychczasowa historia spotkań obu tych zespołów jest oczywiście bardziej korzystna dla zespołu FC Barcelony. Choć należy pamiętać, że w poprzednim sezonie nie było wcale tak łatwo dla zespołu Hansiego Flicka. Przede wszystkim w pierwszym meczu rozgrywanym na stadionie Realu Sociedad lepsza okazała się drużyna gospodarzy, która wygrała 1:0. Niemniej w rewanżu było już tak, jak wielu się spodziewało, a więc Duma Katalonii gładko pokonała rywala aż 4:0.

Barcelona – Real Sociedad: kto wygra?

Kto wygra mecz? Barcelona

Remis

Real Sociedad Barcelona

Remis

Real Sociedad 0 Votes

Barcelona – Real Sociedad: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół FC Barcelony. Kurs na zwycięstwo zespołu ze stolicy Katalonii wynosi mniej więcej 1.31. Z kolei remis można postawić za około 6.60. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości z Sociedad, to możemy to zrobić za kurs nawet powyżej 10.00.

FC Barcelona Real Sociedad 1.30 6.00 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 21:45 .

Barcelona – Real Sociedad: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Starcie skomentują Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji o godzinie 18:30 w niedzielę 28 września 2025 roku.

Dostępna będzie również transmisja darmowa w STS TV. Aby ją odblokować, należy:

Zarejestrować konto w STS z kodem GOAL, Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł, Wejść do zakładów live i uruchomić transmisję meczu Barcelona – Real Sociedad.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.