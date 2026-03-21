FC Barcelona – Rayo Vallecano: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

10:50, 21. marca 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona - Rayo Vallecano: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek La Liga. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (22 marca) o godzinie 14:00.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Rayo, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek La Liga rozpoczną się od meczu, w którym obejrzymy FC Barcelonę. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Duma Katalonii będzie chciała narzucić swoje tempo gry i sięgnąć po komplet punktów, który przybliży ich do mistrzostwa Hiszpanii. Z kolei goście spróbują sprawić niespodziankę i urwać punkty faworytowi. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, choć zdecydowanym faworytem będzie oczywiście drużyna gospodarzy.

Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze będą musieli wyciagać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

*Kursy z 20.03.2026 19⁚58 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Barcelona – Rayo, ostatnie wyniki

FC Barcelona imponuje formą. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Hansiego Flicka odnieśli aż cztery zwycięstwa (3:0 z Atletico Madryt w rewanżowym meczu Pucharu Hiszpanii, 1:0 z Athleticiem Bilbao, 5:2 z Sevillą oraz 7:2 z Newcastle United w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Newcastle United w pierwszym meczu).

Rayo Vallecano natomiast gra równy futbol. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Realem Oviedo i 3:1 z Samsunsporem w pierwszy meczu Ligi Konferencji), zanotowali dwa remisy (1:1 z Sevillą oraz 1:1 z Levante), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Samsunsporem w rewanżowym starciu).

Barcelona – Rayo, historia

Rywalizacja FC Barcelony z Rayo Vallecano nie należy do najbardziej wyrównanych w historii hiszpańskiego futbolu, ponieważ to kataloński klub przez lata wyraźnie dominował w bezpośrednich starciach. Rayo jednak niejednokrotnie potrafiło postawić trudne warunki faworytom, szczególnie w meczach rozgrywanych na własnym stadionie. W ostatnich sezonach zdarzały się także niespodzianki, gdy drużyna z Vallecas była w stanie urwać punkty Barcelonie lub nawet odnieść zwycięstwo. Mimo różnicy potencjałów spotkania tych zespołów często dostarczają emocji i bywają bardziej wyrównane, niż mogłoby się wydawać na papierze.

Barcelona – Rayo, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest FC Barcelona. Jeśli rozważąsz typ na wygraną Dumy Katalonii, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Rayo Vallecano sięga natomiast nawet 10.0.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2026 20:07

Barcelona – Rayo, kto wygra?

Barcelona – Rayo, przewidywane składy

Barcelona – Rayo, transmisja meczu

Spotkanie FC Barcelona – Rayo Vallecano obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

