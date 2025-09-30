Barcelona – PSG: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

Barcelona - PSG: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na absolutny hit 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Zapowiada się wielki mecz, w którym powinno być mnóstwo goli oraz emocji po obu stronach.

Barcelona – PSG: przewidywania

Absolutnie największym hitem 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie rywalizacja pomiędzy FC Barceloną a PSG. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównany i ciekawy mecz, w którym powinno paść sporo goli. Być może nawet tyle, ile w pamiętnej remontadzie w 2017 roku. Niemniej trudno wskazać wyraźnego faworyta, choć z pewnością bezpieczny byłby tzw. remis ze wskazaniem na Dumę Katalonii, która gra u siebie i jest w doskonałej formie.

Barcelona – PSG: typy bukmacherskie

Typ na wygraną Barcelony: kurs 1.80

Typ na powyżej 2,5 gola w meczu: kurs 1.40

Typ na obie drużyny strzelą gola: kurs 1.40

Najbezpieczniejszym typem wydaje się obstawienie sporej liczby goli w tym meczu, bowiem wszystkie statystki wskazują na to, że przynajmniej obie drużyny powinny trafić do siatki, a historia uczy, że zawsze padało w tych rywalizacjach sporo goli.

Barcelona – PSG: ostatnie mecze

Ostatnie mecze obu tych zespołów jednoznacznie pokazują, że są one w dobrej formie. Barcelona na swoim koncie ma bowiem serię pięciu zwycięstw z rzędu, a gdyby pominąć remisowe starcie z Rayo Vallecano, to liczba ta wzrośnie do ośmiu spotkań. Ostatnia porażka zespołu Hansiego Flicka to bowiem 18 maja 2025 roku i mecz z Villarrealem. W minionej kolejce La Liga pokonali oni zespół Realu Sociedad, a w pierwszym meczu tej edycji Ligi Mistrzów okazali się lepsi od Newcastle United.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy PSG, to oni ostatnią porażkę zanotowali w poprzedniej serii gier ligi francuskiej, w której pokonani zostali przez Olympique Marsylia. Poza tym jednak ich mecze to także ostatnio pasmo samych zwycięstw, w tym tego w Lidze Mistrzów, gdzie pewnie pokonali Atalantę Bergamo 4:0 przed własną publicznością.

Barcelona – PSG: historia

Historia spotkań pomiędzy Barceloną a zespołem PSG to oczywiście historia wielkich meczy, w tym tego najsłynniejszego z 2017 roku, gdy Duma Katalonii dokonała remontady. Wówczas w pierwszym meczu paryżanie wygrali przed własną publicznością 4:0, ale już w rewanżu było 6:1 dla Barcelony, która mogła świętować awans do kolejnej rundy.

Ostatni mecz z kolei to starcie z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie najpierw Barcelona wygrała w Paryżu po emocjonującym meczu 3:2, a w rewanżu w stolicy Katalonii lepsi okazali się gracze Luisa Enrique, którzy finalnie sięgnęli po zwycięstwo w całym turnieju.

Barcelona – PSG: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.85. Z kolei remis można postawić za około 4.20. Jeśli chcemy jednak zagrać na dość niespodziewany, ale jednak możliwy, zwycięski wynik dla PSG, to możemy to zrobić za nawet 3.65.

FC Barcelona Paris Saint-Germain 1.85 4.17 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 14:36 .

Barcelona – PSG: kto wygra?

Kto wygra mecz?

Remis

PSG Barcelona

Remis

PSG 0 Votes

Barcelona – PSG: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Dla tych, którzy nie mogą jednak zasiąść przed telewizorem, przygotowano opcję oglądania online w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

