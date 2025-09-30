Barcelona – PSG: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

Barcelona – PSG: przewidywania
Absolutnie największym hitem 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie rywalizacja pomiędzy FC Barceloną a PSG. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównany i ciekawy mecz, w którym powinno paść sporo goli. Być może nawet tyle, ile w pamiętnej remontadzie w 2017 roku. Niemniej trudno wskazać wyraźnego faworyta, choć z pewnością bezpieczny byłby tzw. remis ze wskazaniem na Dumę Katalonii, która gra u siebie i jest w doskonałej formie.
Barcelona – PSG: typy bukmacherskie
- Typ na wygraną Barcelony: kurs 1.80
- Typ na powyżej 2,5 gola w meczu: kurs 1.40
- Typ na obie drużyny strzelą gola: kurs 1.40
Najbezpieczniejszym typem wydaje się obstawienie sporej liczby goli w tym meczu, bowiem wszystkie statystki wskazują na to, że przynajmniej obie drużyny powinny trafić do siatki, a historia uczy, że zawsze padało w tych rywalizacjach sporo goli.
Barcelona – PSG: ostatnie mecze
Ostatnie mecze obu tych zespołów jednoznacznie pokazują, że są one w dobrej formie. Barcelona na swoim koncie ma bowiem serię pięciu zwycięstw z rzędu, a gdyby pominąć remisowe starcie z Rayo Vallecano, to liczba ta wzrośnie do ośmiu spotkań. Ostatnia porażka zespołu Hansiego Flicka to bowiem 18 maja 2025 roku i mecz z Villarrealem. W minionej kolejce La Liga pokonali oni zespół Realu Sociedad, a w pierwszym meczu tej edycji Ligi Mistrzów okazali się lepsi od Newcastle United.
Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy PSG, to oni ostatnią porażkę zanotowali w poprzedniej serii gier ligi francuskiej, w której pokonani zostali przez Olympique Marsylia. Poza tym jednak ich mecze to także ostatnio pasmo samych zwycięstw, w tym tego w Lidze Mistrzów, gdzie pewnie pokonali Atalantę Bergamo 4:0 przed własną publicznością.
Barcelona – PSG: historia
Historia spotkań pomiędzy Barceloną a zespołem PSG to oczywiście historia wielkich meczy, w tym tego najsłynniejszego z 2017 roku, gdy Duma Katalonii dokonała remontady. Wówczas w pierwszym meczu paryżanie wygrali przed własną publicznością 4:0, ale już w rewanżu było 6:1 dla Barcelony, która mogła świętować awans do kolejnej rundy.
Ostatni mecz z kolei to starcie z poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie najpierw Barcelona wygrała w Paryżu po emocjonującym meczu 3:2, a w rewanżu w stolicy Katalonii lepsi okazali się gracze Luisa Enrique, którzy finalnie sięgnęli po zwycięstwo w całym turnieju.
Barcelona – PSG: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.85. Z kolei remis można postawić za około 4.20. Jeśli chcemy jednak zagrać na dość niespodziewany, ale jednak możliwy, zwycięski wynik dla PSG, to możemy to zrobić za nawet 3.65.
Barcelona – PSG: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Barcelona
- Remis
- PSG
0 Votes
Barcelona – PSG: transmisja
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Dla tych, którzy nie mogą jednak zasiąść przed telewizorem, przygotowano opcję oglądania online w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 w środę 1 października 2025 roku.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
