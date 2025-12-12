FC Barcelona – Osasuna Pampeluna: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami starcie ekip będących na dwóch zupełnie innych biegunach tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 13 grudnia o godzinie 18:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, typy i przewidywania

FC Barcelona podejdzie do meczu 16. kolejki La Ligi w roli lidera tabeli z dorobkiem 40 punktów oraz świetną serią wyników. Jej najbliższy rywal – Osasuna Pampeluna – plasuje się dużo niżej, mając 15 oczek i zajmując 15. miejsce, ale liczy na sprawienie niespodzianki. Spotkanie zapowiada się jako starcie faworyta z zespołem szukającym stabilizacji. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzącą sobotę, czyli 13 grudnia, o godzinie 18:30.

Robert Lewandowski w ostatnich pięciu meczach nie potrafił znaleźć drogi do bramki. Moim zdaniem to idealny moment na przełamanie kapitana reprezentacji Polski. Czy napastnik trafi do siatki? Mamy taką nadzieję. Mój typ: Robert Lewandowski strzeli gola.

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, sytuacja kadrowa

W meczu Barcelony z Osasuną Pampeluna zespół gospodarzy prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie bez Ronalda Araujo, Daniego Olmo oraz Gaviego, z których wciąż nie może skorzystać Hansi Flick. W ekipie gości na pewno zabraknie kontuzjowanego Ikera Benito, a niepewne są występy Flaviena Enzo Boyomo, Lucasa Torro, Aimara Oroza i Inigo Arguibide’a. Obie drużyny mogą więc przystąpić do spotkania z osłabionymi składami.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa lutego 2026 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Ronald Araujo Fizyczny dyskomfort Połowa grudnia 2025 Dani Olmo Uraz ramienia Początek stycznia 2026

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, ostatnie wyniki

W dwóch ostatnich meczach FC Barcelona prezentowała świetną formę, pokonując Eintracht Frankfurt 2:1 w Lidze Mistrzów oraz wygrywając 5:3 z Realem Betis w La Lidze. Osasuna Pampeluna również zanotowała dwa zwycięstwa – 2:0 z Levante UD na ligowym podwórku i 5:3 z CD Ebro w Pucharze Króla. Obie ekipy imponują więc wysoką dyspozycją.

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, historia

W bezpośredniej rywalizacji Barcelony z Osasuną Pampeluna wyraźną przewagę ma zespół Blaugrany, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W poprzednich pięciu meczach między tymi klubami Katalończycy aż czterokrotnie cieszyli się z wygranej, ekipa z Nawarry odniosła zaledwie jedno zwycięstwo, natomiast ani razu nie byliśmy świadkami remisu.

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy od jakiegoś czasu zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Osasuny Pampeluna to mniej więcej 11.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj konto w STS i podaj kod GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona Osasuna Pampeluna Odds are subject to change. Last updated 11 grudnia 2025 13:48

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, przewidywane składy

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Osasuny zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Osasuny 0% 2+ Votes

FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, transmisja meczu

Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Osasuną Pampeluna w ramach 16. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 13 grudnia o godzinie 18:30.

