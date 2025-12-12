FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, typy i przewidywania
FC Barcelona podejdzie do meczu 16. kolejki La Ligi w roli lidera tabeli z dorobkiem 40 punktów oraz świetną serią wyników. Jej najbliższy rywal – Osasuna Pampeluna – plasuje się dużo niżej, mając 15 oczek i zajmując 15. miejsce, ale liczy na sprawienie niespodzianki. Spotkanie zapowiada się jako starcie faworyta z zespołem szukającym stabilizacji. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzącą sobotę, czyli 13 grudnia, o godzinie 18:30.
- Zobacz: tabela La Ligi
Robert Lewandowski w ostatnich pięciu meczach nie potrafił znaleźć drogi do bramki. Moim zdaniem to idealny moment na przełamanie kapitana reprezentacji Polski. Czy napastnik trafi do siatki? Mamy taką nadzieję. Mój typ: Robert Lewandowski strzeli gola.
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, sytuacja kadrowa
W meczu Barcelony z Osasuną Pampeluna zespół gospodarzy prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie bez Ronalda Araujo, Daniego Olmo oraz Gaviego, z których wciąż nie może skorzystać Hansi Flick. W ekipie gości na pewno zabraknie kontuzjowanego Ikera Benito, a niepewne są występy Flaviena Enzo Boyomo, Lucasa Torro, Aimara Oroza i Inigo Arguibide’a. Obie drużyny mogą więc przystąpić do spotkania z osłabionymi składami.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa lutego 2026
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Ronald Araujo
Fizyczny dyskomfort
Połowa grudnia 2025
Dani Olmo
Uraz ramienia
Początek stycznia 2026
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, ostatnie wyniki
W dwóch ostatnich meczach FC Barcelona prezentowała świetną formę, pokonując Eintracht Frankfurt 2:1 w Lidze Mistrzów oraz wygrywając 5:3 z Realem Betis w La Lidze. Osasuna Pampeluna również zanotowała dwa zwycięstwa – 2:0 z Levante UD na ligowym podwórku i 5:3 z CD Ebro w Pucharze Króla. Obie ekipy imponują więc wysoką dyspozycją.
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, historia
W bezpośredniej rywalizacji Barcelony z Osasuną Pampeluna wyraźną przewagę ma zespół Blaugrany, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W poprzednich pięciu meczach między tymi klubami Katalończycy aż czterokrotnie cieszyli się z wygranej, ekipa z Nawarry odniosła zaledwie jedno zwycięstwo, natomiast ani razu nie byliśmy świadkami remisu.
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy od jakiegoś czasu zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Osasuny Pampeluna to mniej więcej 11.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj konto w STS i podaj kod GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, przewidywane składy
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, kto wygra?
FC Barcelona – Osasuna Pampeluna, transmisja meczu
Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Osasuną Pampeluna w ramach 16. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 13 grudnia o godzinie 18:30.
Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS
