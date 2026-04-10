FC Barcelona – RCD Espanyol: typy i kursy na mecz La Ligi. Derby stolicy Katalonii zawsze przynoszą ogromne emocje. Podobnie powinno być również tym razem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona Espanyol Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 17:45

FC Barcelona – RCD Espanyol, typy i przewidywania

Przed nami derbowe starcie w ramach 31. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona zmierzy się z Espanyolem. Mecze tych zespołów od lat dostarczają wielu emocji i nie inaczej powinno być tym razem. Duma Katalonii jest zdecydowanym liderem tabeli z dorobkiem 76 punktów, natomiast Papużki mają na koncie 38 oczek i zajmują 10. miejsce w stawce. Choć obie ekipy dzieli przepaść, derby rządzą się swoimi prawami, w związku z czym mogą przynieść nieprzewidywalny przebieg. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18:30.

Uważam, że trener Barcelony – Hansi Flick – będzie chciał oszczędzić kilku piłkarzy przed rewanżem w Lidze Mistrzów. To może być szansa na korzystny wynik dla Espanyolu. Mój typ: remis.

FC Barcelona – RCD Espanyol, sytuacja kadrowa

W Barcelonie nie zagrają Marc Bernal, Andreas Christensen oraz Raphinha, a pod znakiem zapytania stoją również występy Frenkiego de Jonga i Pedriego. To może wpłynąć na rotację w składzie ekipy gospodarzy w jutrzejszym spotkaniu.

Z kolei w Espanyolu zabraknie Javiego Puado oraz Clemensa Riedela, co także znacząco ogranicza możliwości kadrowe drużyny gości przed derbowym starciem.

FC Barcelona – RCD Espanyol, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnim czasie dwukrotnie zmierzyła się z Atletico Madryt – przegrała 0:2 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów i wygrała 2:1 w La Lidze. Pokazuje to pewną nierówność formy, choć podopieczni Hansiego Flicka raczej nie zawodzą w rozgrywkach ligowych.

Z kolei Espanyol rywalizował wyłącznie na ligowym podwórku, gdzie zremisował 0:0 z Realem Betis oraz przegrał 1:2 z Getafe, nie notując najlepszej serii wyników.

FC Barcelona – RCD Espanyol, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Espanyolem w ostatnim czasie wyraźnie przemawia na korzyść zespołu Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa z Camp Nou odniosła bowiem cztery zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Tak więc drużyna Papużek w tym okresie nie zanotowała żadnej wygranej. To pokazuje, że FC Barcelona ma wyraźną przewagę nad lokalnym rywalem.

FC Barcelona – RCD Espanyol, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy chcą zrobić kolejny krok w kierunku obrony mistrzostwa Hiszpanii. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Espanyolu to mniej więcej 8.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.10.

FC Barcelona Espanyol 1.30 6.10 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2026 17:45

FC Barcelona – RCD Espanyol, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde – Eric Garcia, Gavi – Yamal, Fermin Lopez, OImo – Torres

Espanyol: Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan – Fernandez

FC Barcelona – RCD Espanyol, sonda

Kto wygra? Barcelona

Padnie remis

Espanyol Barcelona

Padnie remis

Espanyol 0 Votes

FC Barcelona – RCD Espanyol, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Barceloną a Espanyolem w ramach 31. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. W tej stacji zawody skomentują Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.