PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Elche CF, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 11. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmie na własnym stadionie beniaminka – Elche CF. Zespół Dumy Katalonii z dorobkiem 22 punktów zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie kontaktu z liderem rozgrywek, czyli Realem Madryt. Z kolei drużyna Los Franjiverdes, która po awansie do hiszpańskiej elity radzi sobie zaskakująco dobrze, zgromadziło do tej pory 14 oczek, co daje jej 9. pozycję w stawce.

Dla gospodarzy będzie to okazja, by wrócić na zwycięską ścieżkę w lidze po porażce w El Clasico, natomiast dla gości – szansa na sprawienie niespodzianki oraz potwierdzenie, że ich świetna forma nie jest przypadkiem. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższą niedzielę, 2 listopada października o godzinie 18:30.

W tym meczu można spodziewać się bramek z obu stron, ponieważ defensywa Barcelony w ostatnich tygodniach popełnia sporo błędów. Elche natomiast dysponuje solidnym atakiem, który potrafi skutecznie wykorzystywać nadarzające się okazje. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FC Barcelona – Elche CF, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym spotkaniem Barcelony z Elche sytuacja kadrowa gospodarzy nie wygląda najlepiej. Trener Hansi Flick będzie musiał poradzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – z powodu kontuzji w kadrze zabraknie Pedriego, Gaviego, Andreasa Christensena, Raphinhi, Joana Garcii oraz Marka-Andre ter Stegena. Dobrą wiadomością dla kibiców Dumy Katalonii jest jednak powrót Roberta Lewandowskiego. Natomiast goście przystąpią do meczu w pełnym składzie, ponieważ żaden z piłkarzy nie pauzuje z powodu kontuzji czy kartek.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Powrót do treningów Raphinha Uraz uda Nieznany Dani Olmo Kontuzja łydki Niepewny Andreas Christensen Uraz mięśnia Połowa listopada 2025 Pedri Uraz mięśnia Połowa listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Elche Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

FC Barcelona – Elche CF, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Barcelony i Elche pokazują, że obie drużyny prezentują nierówną formę. Duma Katalonii w dwóch poprzednich spotkaniach zanotowała mieszane rezultaty – przegrała 1:2 z Realem Madryt w ligowym klasyku oraz efektownie pokonała Olympiakos Pireus 6:1 w Lidze Mistrzów. Beniaminek również ma za sobą tydzień pełen kontrastów. W Pucharze Króla pewnie wygrał aż 4:0 z UD Los Garres, z kolei w La Lidze uległ Espanyolowi Barcelona 0:1. Oba zespoły będą więc chciały w nadchodzącym meczu poprawić nastroje swoich kibiców.

FC Barcelona – Elche CF, historia

Historia bezpośrednich spotkań Barcelony z Elche zdecydowanie przemawia na korzyść ekipy Blaugrany. W ostatnich pięciu meczach między tymi drużynami gigant z Katalonii odniósł komplet zwycięstw, nie pozwalając rywalowi na zdobycie choćby jednego punktu. Drużyna Los Franjiverdes nie zdołała przeciwstawić się wyżej notowanemu zespołowi. Dla Elche każdy kolejny mecz z Barceloną to jednak szansa, by wreszcie przełamać tę niekorzystną serię i sprawić niespodziankę.

FC Barcelona – Elche CF, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gospodarzy, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około1.25, typ na zwycięstwo Elche to mniej więcej 11.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona – Elche CF, przewidywane składy

FC Barcelona – Elche CF, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Elche zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Elche 0% 2+ Votes

FC Barcelona – Elche CF, transmisja meczu

Spotkanie między Barceloną a Elche w ramach 11. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższą niedzielę, 2 listopada października o godzinie 18:30.

