FC Barcelona – Deportivo Alaves, typy i przewidywania
FC Barcelona przystępuje do 14. kolejki La Ligi z dorobkiem 31 punktów, co daje jej 2. miejsce w tabeli, tuż za Realem Madryt. Jej najbliższy rywal – Deportivo Alaves – ma na koncie 15 oczek i plasuje się na 14. pozycji. Różnica w dorobku punktowym oraz formie sprawia, że to gospodarze będą zdecydowanym faworytem. Mimo to ambitni Baskowie spróbują sprawić niespodziankę w tym ciekawie zapowiadającym się starciu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, czyli 29 listopada, o godzinie 16:15.
Uważam, że w jutrzejszym meczu Robert Lewandowski podtrzyma dobrą passę i ponownie wpisze się na listę strzelców. Kapitan reprezentacji Polski, który jest w znakomitej formie, ma wybiec w podstawowym składzie. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.
FC Barcelona – Deportivo Alaves, sytuacja kadrowa
Przed meczem Barcelony z Deportivo Alaves gospodarze muszą radzić sobie bez Marka-Andre ter Stegena, Gaviego oraz Fermina Lopeza, co bez wątpienia ogranicza ich możliwości. Goście również mają swoje braki, ponieważ nie zagrają tacy zawodnicy jak Facundo Garces, Nikola Maras i Toni Martinez. Obie drużyny przystąpią więc do spotkania z poważnymi osłabieniami, które mogą wpłynąć na przebieg rywalizacji na Camp Nou.
FC Barcelona – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki
FC Barcelona ma za sobą bardzo zróżnicowane wyniki – przegrała 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów, ale w lidze efektownie pokonała Athletic Bilbao 4:0. Deportivo Alaves w tym samym okresie zanotowało dwie ligowe porażki – 0:1 z Celtą Vigo i 0:1 z Gironą. Obie ekipy wchodzą więc w ten pojedynek z chęcią zrehabilitowania się po ostatnich wpadkach.
FC Barcelona – Deportivo Alaves, historia
Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Deportivo Alaves w ostatnich latach to pełna dominacja katalońskiej drużyny. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Blaugrany odniosła komplet zwycięstw, nie pozwalając rywalom na choćby remis. Baskowie nie zdołali w tym czasie wygrać żadnego meczu, co jasno pokazuje różnicę między zespołami.
FC Barcelona – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Deportivo Alaves to mniej więcej 13.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od pierwszych wpłat do 600 złotych.
FC Barcelona – Deportivo Alaves, przewidywane składy
FC Barcelona – Deportivo Alaves, kto wygra?
FC Barcelona – Deportivo Alaves, transmisja meczu
Potyczka między Barceloną a Deportivo Alaves w ramach 14. kolejki La Ligi oczywiście będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Piotr Laboga oraz Jakub Kręcidło. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 16:15.
