FC Barcelona – Deportivo Alaves: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy podopieczni Hansiego Flicka zrehabilitują się po porażce z Chelsea? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 16:15.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Deportivo Alaves, typy i przewidywania

FC Barcelona przystępuje do 14. kolejki La Ligi z dorobkiem 31 punktów, co daje jej 2. miejsce w tabeli, tuż za Realem Madryt. Jej najbliższy rywal – Deportivo Alaves – ma na koncie 15 oczek i plasuje się na 14. pozycji. Różnica w dorobku punktowym oraz formie sprawia, że to gospodarze będą zdecydowanym faworytem. Mimo to ambitni Baskowie spróbują sprawić niespodziankę w tym ciekawie zapowiadającym się starciu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, czyli 29 listopada, o godzinie 16:15.

Uważam, że w jutrzejszym meczu Robert Lewandowski podtrzyma dobrą passę i ponownie wpisze się na listę strzelców. Kapitan reprezentacji Polski, który jest w znakomitej formie, ma wybiec w podstawowym składzie. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.60 Lewandowski strzeli gola Przejdź do STS

FC Barcelona – Deportivo Alaves, sytuacja kadrowa

Przed meczem Barcelony z Deportivo Alaves gospodarze muszą radzić sobie bez Marka-Andre ter Stegena, Gaviego oraz Fermina Lopeza, co bez wątpienia ogranicza ich możliwości. Goście również mają swoje braki, ponieważ nie zagrają tacy zawodnicy jak Facundo Garces, Nikola Maras i Toni Martinez. Obie drużyny przystąpią więc do spotkania z poważnymi osłabieniami, które mogą wpłynąć na przebieg rywalizacji na Camp Nou.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Koniec lutego 2026 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Fermin Lopez Kontuzja łydki Połowa grudnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Deportivo Alaves Zawodnik Powrót Nikola Maras Uraz więzadła Niepewny

FC Barcelona – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki

FC Barcelona ma za sobą bardzo zróżnicowane wyniki – przegrała 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów, ale w lidze efektownie pokonała Athletic Bilbao 4:0. Deportivo Alaves w tym samym okresie zanotowało dwie ligowe porażki – 0:1 z Celtą Vigo i 0:1 z Gironą. Obie ekipy wchodzą więc w ten pojedynek z chęcią zrehabilitowania się po ostatnich wpadkach.

FC Barcelona – Deportivo Alaves, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Deportivo Alaves w ostatnich latach to pełna dominacja katalońskiej drużyny. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Blaugrany odniosła komplet zwycięstw, nie pozwalając rywalom na choćby remis. Baskowie nie zdołali w tym czasie wygrać żadnego meczu, co jasno pokazuje różnicę między zespołami.

FC Barcelona – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów sobotniego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Deportivo Alaves to mniej więcej 13.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od pierwszych wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona Deportivo Alaves Odds are subject to change. Last updated 27 listopada 2025 22:46

FC Barcelona – Deportivo Alaves, przewidywane składy

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Deportivo Alaves Eduardo Coudet FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 17 Casado 21 Jong 10 Yamal 20 Olmo 11 Raphinha 7 Torres 15 Boye 11 Martínez 10 Alena 19 Ibanez 8 Blanco 4 Suarez 3 Enríquez 5 Pacheco 14 Tenaglia 17 Otto 1 Sivera 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 17 Casado 21 Jong 10 Yamal 20 Olmo 11 Raphinha 7 Torres 15 Boye 11 Martínez 10 Alena 19 Ibanez 8 Blanco 4 Suarez 3 Enríquez 5 Pacheco 14 Tenaglia 17 Otto 1 Sivera 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Deportivo Alaves Eduardo Coudet Rezerwowi 4 Ronald Araujo 8 Pedri 9 Robert Lewandowski 14 Marcus Rashford 15 Andreas Christensen 18 Gerard Martin 22 Marc Bernal 25 Wojciech Szczęsny 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 31 Diego Kochen 6 Ander Guevara 7 Carlos Vicente 9 Mariano Diaz 13 Raul Fernandez 18 Jon Guridi 20 Calebe 21 Abde Rebbach 22 Moussa Diarra 23 Carlos Benavidez 24 Victor Parada 29 Diego Morcillo 31 Gregoire Swiderski

FC Barcelona – Deportivo Alaves, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Alaves zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Alaves 0 Votes

FC Barcelona – Deportivo Alaves, transmisja meczu

Potyczka między Barceloną a Deportivo Alaves w ramach 14. kolejki La Ligi oczywiście będzie dostępna w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Piotr Laboga oraz Jakub Kręcidło. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 29 listopada o godzinie 16:15.

