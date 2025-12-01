FC Barcelona – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

21:36, 1. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami absolutny hit tej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

W ramach 19. kolejki La Ligi dojdzie do absolutnego hitu tej serii gier – starcia Barcelony z Atletico Madryt. Zespół Hansiego Flicka prowadzi w tabeli z dorobkiem 34 punktów, natomiast drużyna Diego Simeone ma zaledwie 3 oczka mniej i zajmuje 4. miejsce w stawce. Obie ekipy walczą nie tylko o ligowe punkty, ale też o prestiż w bezpośredniej rywalizacji, co zapowiada emocjonujące spotkanie. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu padnie remis. Obie drużyny będą dążyć do zdobycia pełnej puli, co paradoksalnie może skończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
4.30
Remis
Przejdź do STS
*Kursy z 01.12.2025 21⁚33 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu FC Barcelona – Atletico Madryt obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. W zespole gospodarzy nie zobaczymy Gaviego, Fermina Lopeza, Marka-Andre ter Stegena ani Ronalda Araujo. Po stronie gości zabraknie natomiast Robina Le Normanda, Marcosa Llorente oraz Iliasa Kostisa.

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach FC Barcelona zanotowała mieszane wyniki, wygrywając 3:1 z Deportivo Alaves w La Lidze, lecz ulegając Chelsea 0:3 w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt w tym samym czasie radziło sobie znacznie lepiej, pokonując Real Oviedo 3:1 oraz Inter Mediolan 2:1. Obie drużyny mają więc odmienne nastroje przed nadchodzącym starciem.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji FC Barcelona ma wyraźną przewagę nad Atletico Madryt. Ekipa Dumy Katalonii wygrała aż trzy z pięciu poprzednich spotkań, podczas gdy zespół ze stolicy Hiszpanii zanotował tylko jedno zwycięstwo i raz padł remis. Statystyki te pokazują, że Barcelona dominuje w starciach obu drużyn w ostatnich latach.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 3.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona

LaLiga |

2 grudnia 2025

21:00

1.80
4.30
4.00
Atletico Madryt
Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 22:56

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

FC Barcelona – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Barcelony
  • remisem
  • zwycięstwem Atletico
  • zwycięstwem Barcelony 100%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Atletico 0%

2+ Votes

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Barceloną a Atletico Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Sebastian Chabiniak oraz Łukasz Wiśniowski. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

*Reklama

Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.