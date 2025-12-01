FC Barcelona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami absolutny hit tej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

W ramach 19. kolejki La Ligi dojdzie do absolutnego hitu tej serii gier – starcia Barcelony z Atletico Madryt. Zespół Hansiego Flicka prowadzi w tabeli z dorobkiem 34 punktów, natomiast drużyna Diego Simeone ma zaledwie 3 oczka mniej i zajmuje 4. miejsce w stawce. Obie ekipy walczą nie tylko o ligowe punkty, ale też o prestiż w bezpośredniej rywalizacji, co zapowiada emocjonujące spotkanie. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu padnie remis. Obie drużyny będą dążyć do zdobycia pełnej puli, co paradoksalnie może skończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.

FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu FC Barcelona – Atletico Madryt obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. W zespole gospodarzy nie zobaczymy Gaviego, Fermina Lopeza, Marka-Andre ter Stegena ani Ronalda Araujo. Po stronie gości zabraknie natomiast Robina Le Normanda, Marcosa Llorente oraz Iliasa Kostisa.

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Niepewny Gavi Uraz łąkotki Połowa lutego 2026 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Fermin Lopez Kontuzja łydki Połowa grudnia 2025 Ronald Araujo Fizyczny dyskomfort Kilka dni Frenkie De Jong Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje Atletico Madryt Zawodnik Powrót Ilias Kostis Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Robin Le Normand Kontuzja kolana Połowa grudnia 2025 Marcos Llorente Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2025

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach FC Barcelona zanotowała mieszane wyniki, wygrywając 3:1 z Deportivo Alaves w La Lidze, lecz ulegając Chelsea 0:3 w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt w tym samym czasie radziło sobie znacznie lepiej, pokonując Real Oviedo 3:1 oraz Inter Mediolan 2:1. Obie drużyny mają więc odmienne nastroje przed nadchodzącym starciem.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji FC Barcelona ma wyraźną przewagę nad Atletico Madryt. Ekipa Dumy Katalonii wygrała aż trzy z pięciu poprzednich spotkań, podczas gdy zespół ze stolicy Hiszpanii zanotował tylko jedno zwycięstwo i raz padł remis. Statystyki te pokazują, że Barcelona dominuje w starciach obu drużyn w ostatnich latach.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 3.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona Atletico Madryt Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 22:56

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Atletico Madryt Diego Simeone FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 21 Jong 8 Pedri 10 Yamal 20 Olmo 11 Raphinha 7 Torres 10 Baena 19 Alvarez 23 Gonzalez 8 Barrios 6 Koke 20 Simeone 3 Ruggeri 17 Hancko 2 Giménez 16 Lucero 13 Oblak 13 Garcia 23 Kounde 5 Cubarsi 24 Garcia 3 Balde 21 Jong 8 Pedri 10 Yamal 20 Olmo 11 Raphinha 7 Torres 10 Baena 19 Alvarez 23 Gonzalez 8 Barrios 6 Koke 20 Simeone 3 Ruggeri 17 Hancko 2 Giménez 16 Lucero 13 Oblak 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 9 Robert Lewandowski 14 Marcus Rashford 15 Andreas Christensen 25 Wojciech Szczęsny 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 33 Eder Aller 22 Marc Bernal 17 Marc Casado 18 Gerard Martin 1 Juan Musso 5 Johnny 11 Thiago Almada 12 Carlos Martin 21 Javi Galan 22 Giacomo Raspadori 31 Salvi Esquivel 9 Alexander Sørloth 7 Antoine Griezmann 4 Conor Gallagher 15 Clement Lenglet 18 Marc Pubill

FC Barcelona – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Atletico zwycięstwem Barcelony 100%

remisem 0%

zwycięstwem Atletico 0% 2+ Votes

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Barceloną a Atletico Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Sebastian Chabiniak oraz Łukasz Wiśniowski. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.

