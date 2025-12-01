FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania
W ramach 19. kolejki La Ligi dojdzie do absolutnego hitu tej serii gier – starcia Barcelony z Atletico Madryt. Zespół Hansiego Flicka prowadzi w tabeli z dorobkiem 34 punktów, natomiast drużyna Diego Simeone ma zaledwie 3 oczka mniej i zajmuje 4. miejsce w stawce. Obie ekipy walczą nie tylko o ligowe punkty, ale też o prestiż w bezpośredniej rywalizacji, co zapowiada emocjonujące spotkanie. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.
Moim zdaniem w tym meczu padnie remis. Obie drużyny będą dążyć do zdobycia pełnej puli, co paradoksalnie może skończyć się podziałem punktów. Mój typ: remis.
FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa
W meczu FC Barcelona – Atletico Madryt obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. W zespole gospodarzy nie zobaczymy Gaviego, Fermina Lopeza, Marka-Andre ter Stegena ani Ronalda Araujo. Po stronie gości zabraknie natomiast Robina Le Normanda, Marcosa Llorente oraz Iliasa Kostisa.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Niepewny
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa lutego 2026
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Fermin Lopez
Kontuzja łydki
Połowa grudnia 2025
Ronald Araujo
Fizyczny dyskomfort
Kilka dni
Frenkie De Jong
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Ilias Kostis
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Robin Le Normand
Kontuzja kolana
Połowa grudnia 2025
Marcos Llorente
Uraz ścięgna udowego
Połowa grudnia 2025
FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki
W ostatnich meczach FC Barcelona zanotowała mieszane wyniki, wygrywając 3:1 z Deportivo Alaves w La Lidze, lecz ulegając Chelsea 0:3 w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt w tym samym czasie radziło sobie znacznie lepiej, pokonując Real Oviedo 3:1 oraz Inter Mediolan 2:1. Obie drużyny mają więc odmienne nastroje przed nadchodzącym starciem.
FC Barcelona – Atletico Madryt, historia
W bezpośredniej rywalizacji FC Barcelona ma wyraźną przewagę nad Atletico Madryt. Ekipa Dumy Katalonii wygrała aż trzy z pięciu poprzednich spotkań, podczas gdy zespół ze stolicy Hiszpanii zanotował tylko jedno zwycięstwo i raz padł remis. Statystyki te pokazują, że Barcelona dominuje w starciach obu drużyn w ostatnich latach.
FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 3.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.
FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy
|9Robert Lewandowski
|14Marcus Rashford
|15Andreas Christensen
|25Wojciech Szczęsny
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|33Eder Aller
|22Marc Bernal
|17Marc Casado
|18Gerard Martin
|1Juan Musso
|5Johnny
|11Thiago Almada
|12Carlos Martin
|21Javi Galan
|22Giacomo Raspadori
|31Salvi Esquivel
|9Alexander Sørloth
|7Antoine Griezmann
|4Conor Gallagher
|15Clement Lenglet
|18Marc Pubill
FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu
Spotkanie między Barceloną a Atletico Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Zawody skomentują Sebastian Chabiniak oraz Łukasz Wiśniowski. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższy wtorek, 2 grudnia o godzinie 21:00.
