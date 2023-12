IMAGO/David Aliaga/NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Almeria, typy bukmacherskie

FC Barcelona ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych, ale trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia w środowym meczu niż wygrana gospodarzy. Almeria jest jedynym zespołem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał i ma na koncie tylko pięć punktów. Brak zwycięstwa w tym spotkaniu byłby dla gospodarzy kompromitacją. Kursy na wygraną Barcelony w standardowych ofertach są bardzo niskie, ale warto zwrócić uwagę na ofertę promocyjną STS, dzięki której można uzyskać aż 400 zł bonusu za zwycięstwo Dumy Katalonii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Mój typ: zwycięstwo Barcelony

Barcelona – Almeria, ostatnie wyniki

Dziewięć punktów – tyle wynosi strata Barcelony do prowadzącej w ligowej tabeli Girony. To konsekwencja bardzo słabej postawy Dumy Katalonii przede wszystkim w ostatnich tygodniach. Drużyna Xaviego Hernandeza wygrała tylko jedno z czterech ostatnich ligowych meczów. W ostatni weekend zremisowała 1:1 z Valencią, a wcześniej musiała uznać wyższość wspomnianej Girony (2:4) oraz podzieliła się punktami z Rayo Vallecano (1:1). W międzyczasie Barcelona przegrała również ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów – 2:3 z Royal Antwerp. Ostatnie zwycięstwo odniosła 3 grudnia, kiedy skromnie 1:0 ograła u siebie Atletico Madryt.

Środowy rywal Barcelony to już murowany kandydat do pożegnania się z La Liga. Po 17 rozegranych w tym sezonie spotkaniach Almeria nadal pozostaje bez zwycięstwa. Do tej pory zanotowała pięć remisów i doznała 12 porażek. W ostatni weekend bezbramkowo zremisowała z Realem Mallorca.

Barcelona – Almeria, historia

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w lutym tego roku. Spotkanie zakończyło się sensacyjnie, bowiem trzy punkty trafiły na konto Almerii, która przed własną publicznością wygrała 1:0. Wcześniej Duma Katalonii notowała serię siedmiu kolejnych ligowych zwycięstw w bezpośrednich pojedynkach.

Barcelona – Almeria, kursy bukmacherskie

W przypadku środowego spotkania trudno mówić o szansach na niespodziankę. Barcelona jest murowanym faworytem do wygranej. Wystarczy także spojrzeć na oferowane na ten mecz kursy przez bukmacherów. Na wygraną Dumy Katalonii nie sięgają nawet 1.20. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na promocję jaką przygotował bukmacher STS. Podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na wygraną Barcelony po kursie 200.00.

Barcelona – Almeria, typ kibiców

Barcelona – Almeria, przewidywane składy

Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Gavi, Pedri – ta piątka zawodników Barcelony nie zagra w środowym meczu ze względów zdrowotnych. Xavi Hernandez nie będzie mógł także skorzystać z usług Frenkiego de Jonga, który pauzuje za piątą żółtą kartkę w tym sezonie.

Z kilkoma absencjami będzie musiał sobie również poradzić szkoleniowiec gości. Almeria osłabiona zostanie brakiem Marko Milovanovicia, Ibrahimy Kone, Marca Pubilla, Martina Svidersky’ego, Luisa Suareza i Lucasa Robertone.

Barcelona: Pena – Cancelo, Araujo, Kounde, Balde – Gundogan, Romeu, Sergi Roberto – Raphinha, Felix, Lewandowski

Almeria: Maximiano – Montes, Gonzalez, Chumi – Pozo, Lopy, Baba, Akieme – Arribas, Embarba, Baptistao

Barcelona – Almeria, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Almeria rozegrany zostanie w środę (20 grudnia) o godzinie 19:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2. Mecz będzie transmitowany także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Zwracamy w tym miejscu uwagę na promocję, z jakiej można skorzystać. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zaoszczędzisz 240 zł.

