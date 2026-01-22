AJ Auxerre – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2026)

AJ Auxerre - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (23 stycznia) o godzinie 20:00

PressFocus Na zdjęciu: Desire Doue

Auxerre – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain już w najbliższy piątek rozegra swoje kolejne spotkanie. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się na wyjeździe z AJ Auxerre w ramach 19. kolejki rozgrywek Ligue 1. Dla podopiecznych Luisa Enrique będzie to dobra okazja, aby odnaleźć odpowiednią formę i wrócić na pozycję lidera ligi. Gospodarze natomiast staną przed trudnym wyzwaniem, chcąc sprawić niespodziankę faworyzowanemu rywalowi i powalczyć o cenne punkty w kontekście walki o utrzymanie. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie.

Ja uważam, że w tym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Auxerre – PSG, ostatnie wyniki

AJ Auxerre nie imponuje formą. Gospodarze piątkowego meczu w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Metz), a także ponieśli aż cztery porażki (3:4 z Lille, 1:2 z Monaco w Pucharze Francji, 0:2 z Brest i 0:1 z Lens).

Paris Saint-Germain również błądzi z dyspozycją. W pięciu ostatnich spotkaniach mistrzowie Ligue 1 odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Paris FC, po rzutach karnych w Superpucharze Francji z Olympique Marsylią i 3:0 z Lille), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Paris FC w Pucharze Francji oraz 1:2 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów).

Auxerre – PSG, historia

Rywalizacja AJ Auxerre z Paris Saint-Germain sięga lat 70. i przez wiele sezonów była stałym elementem francuskiej Ligue 1. W latach 90. Auxerre, prowadzone przez legendarnego Guya Rouxa, potrafiło regularnie rywalizować z paryskim klubem jak równy z równym, często sprawiając mu problemy. Z biegiem lat wraz z rosnącą potęgą PSG bilans bezpośrednich spotkań coraz wyraźniej przechylał się na stronę zespołu ze stolicy. Mimo to mecze tych drużyn niejednokrotnie przynosiły niespodzianki i do dziś pozostają ciekawym punktem francuskiego futbolu.

Auxerre – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa AJ Auxerre natomiast sięga nawet 8.60.

Auxerre Paris Saint-Germain 8.60 5.25 1.33 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 17:01

Auxerre – PSG, kto wygra?

Auxerre – PSG, przewidywane składy

Auxerre – PSG, transmisja meczu

Spotkanie AJ Auxerre – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

