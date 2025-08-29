FC Augsburg – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

FC Augsburg - Bayern Monachium to mecz w ramach 2. kolejki 1. Bundesligi. Derby Bawarii rozpoczną się w sobotę, 30 sierpnia, o godz. 18:30. Gospodarze chcą sprawić niespodziankę w starciu z niemieckim gigantem.

dpa picture alliance / ALamy

Augsburg – Bayern: typy bukmacherskie

FC Augsburg podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w 2. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 30 sierpnia o godzinie 18:30. Gospodarze będą chcieli sprawić niespodziankę i zatrzymać rozpędzonych mistrzów Niemiec. W poprzednich 11 spotkaniach ligowych rzadko przekraczali jedno trafienie, a z Freiburgiem zdobyli trzy bramki. Ekipa Sandro Wagnera, dla którego jest to debiut w roli pierwszego trenera w niemieckiej elicie, wydaje się bardziej poukładana niż w poprzednich rozgrywkach. Były reprezentant Niemiec i były zawodnik Bayernu wnosi do zespołu nową energię po okresie pracy u boku Juliana Nagelsmanna w sztabie kadry narodowej.

Bayern natomiast rozpoczął rozgrywki w imponującym stylu. Od triumfu w Superpucharze Niemiec, przez zwycięstwo w Pucharze Niemiec, aż po efektowną inaugurację 1. Bundesligi. Drużyna Vincenta Kompany’ego prezentuje się znakomicie. Bawarczycy są niepokonani na wyjazdach od 12 meczów, z czego aż osiem zakończyło się ich triumfem. Jedynym mankamentem pozostaje defensywa – w tym sezonie tylko raz udało im się zachować czyste konto. Spodziewamy się otwartego i ofensywnego widowiska. Obie drużyny mają argumenty w ataku, a Bayern dodatkowo potrafi narzucić wysokie tempo gry. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Augsburg – Bayern: ostatnie wyniki

Podopieczni Sandro Wagnera udanie rozpoczęli sezon ligowy, zdobywając komplet punktów we Freiburgu po zwycięstwie (3:1). Bramki dla Augsburga zdobyli Dimitrios Giannoulis, Chrislain Matsima oraz Marius Wolf. Wcześniej drużyna z Bawarii zapewniła sobie awans do 1/16 finału Pucharu Niemiec, pokonując Hallescher FC (2:0).

Bawarczycy z kolei w inauguracyjnej kolejce ligowej rozbili RB Lipsk (6:0), a bohaterem spotkania został Harry Kane, który skompletował hat-tricka. Kapitalny występ zaliczył również sprowadzony latem z Liverpoolu Luis Diaz. Kolumbijczyk zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Wcześniej Bayern sięgnął po Superpuchar Niemiec, wygrywając ze Stuttgartem (2:1). W środku tygodnia zameldowali się także w kolejnej rundzie krajowego pucharu. W starciu 1/32 finału pokonali Wehen Wiesbaden (3:2), a decydujące trafienie ponownie należało do Kane’a, który zapewnił awans w doliczonym czasie gry.

Augsburg – Bayern: historia

Pięć ostatnich meczów pomiędzy Augsburgiem a Bayernem Monachium kończyło się zwycięstwami drużyny ze stolicy Bawarii. W ubiegłym sezonie mistrzowie Niemiec wygrali u siebie (3:0), a w rewanżu pokonali rywali (3:1). W pierwszym spotkaniu hat-tricka zdobył Harry Kane, który trafił także raz do siatki w Augsburgu. Sandro Wagner liczy na przełamanie niemocy Augsburga, który na ligowe zwycięstwo z gigantem z Allianz Areny czeka od września 2022 roku.

Augsburg – Bayern: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu, według kursów bukmacherskich, są piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków w Augsburgu został wyceniony na mniej więcej 1.26. Wygrana gospodarzy to kurs około 10.00, natomiast remis oscyluje w granicach 6.60.

Augsburg – Bayern: przewidywane składy

Augsburg Sandro Wagner Bayern Monachium Vincent Kompany Augsburg Sandro Wagner 3-1-4-2 1 Dahmen 5 Matsima 6 Gouweleeuw 31 Schlotterbeck 17 Jakic 27 Wolf 19 Fellhauer 4 Massengo 13 Giannoulis 36 Komur 26 Saad 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 44 Stanisic 4 Tah 2 Upamecano 27 Laimer 1 Neuer 4-2-3-1 Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 3 Mads Pedersen 7 Yusuf Kabadayi 8 Elvis Rexhbecaj 10 Arne Maier 15 Steve Mounie 16 Cedric Zesiger 21 Phillip Tietz 22 Nediljko Labrovic 29 Kyliane Dong 3 Min-Jae Kim 22 Raphael Guerreiro 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 41 Jonah Kusi-Asare 42 Lennart Karl 45 Aleksandar Pavlovic

Augsburg – Bayern: sonda

Augsburg – Bayern: transmisja meczu

Mecz FC Augsburg – Bayern Monachium w ramach 2. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się w sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz w usłudze elevensports.pl.

