FC Augsburg – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

FC Augsburg podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w 2. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 30 sierpnia o godzinie 18:30. Gospodarze będą chcieli sprawić niespodziankę i zatrzymać rozpędzonych mistrzów Niemiec. W poprzednich 11 spotkaniach ligowych rzadko przekraczali jedno trafienie, a z Freiburgiem zdobyli trzy bramki. Ekipa Sandro Wagnera, dla którego jest to debiut w roli pierwszego trenera w niemieckiej elicie, wydaje się bardziej poukładana niż w poprzednich rozgrywkach. Były reprezentant Niemiec i były zawodnik Bayernu wnosi do zespołu nową energię po okresie pracy u boku Juliana Nagelsmanna w sztabie kadry narodowej.
Bayern natomiast rozpoczął rozgrywki w imponującym stylu. Od triumfu w Superpucharze Niemiec, przez zwycięstwo w Pucharze Niemiec, aż po efektowną inaugurację 1. Bundesligi. Drużyna Vincenta Kompany’ego prezentuje się znakomicie. Bawarczycy są niepokonani na wyjazdach od 12 meczów, z czego aż osiem zakończyło się ich triumfem. Jedynym mankamentem pozostaje defensywa – w tym sezonie tylko raz udało im się zachować czyste konto. Spodziewamy się otwartego i ofensywnego widowiska. Obie drużyny mają argumenty w ataku, a Bayern dodatkowo potrafi narzucić wysokie tempo gry. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
Augsburg – Bayern: ostatnie wyniki
Podopieczni Sandro Wagnera udanie rozpoczęli sezon ligowy, zdobywając komplet punktów we Freiburgu po zwycięstwie (3:1). Bramki dla Augsburga zdobyli Dimitrios Giannoulis, Chrislain Matsima oraz Marius Wolf. Wcześniej drużyna z Bawarii zapewniła sobie awans do 1/16 finału Pucharu Niemiec, pokonując Hallescher FC (2:0).
Bawarczycy z kolei w inauguracyjnej kolejce ligowej rozbili RB Lipsk (6:0), a bohaterem spotkania został Harry Kane, który skompletował hat-tricka. Kapitalny występ zaliczył również sprowadzony latem z Liverpoolu Luis Diaz. Kolumbijczyk zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Wcześniej Bayern sięgnął po Superpuchar Niemiec, wygrywając ze Stuttgartem (2:1). W środku tygodnia zameldowali się także w kolejnej rundzie krajowego pucharu. W starciu 1/32 finału pokonali Wehen Wiesbaden (3:2), a decydujące trafienie ponownie należało do Kane’a, który zapewnił awans w doliczonym czasie gry.
Augsburg – Bayern: historia
Pięć ostatnich meczów pomiędzy Augsburgiem a Bayernem Monachium kończyło się zwycięstwami drużyny ze stolicy Bawarii. W ubiegłym sezonie mistrzowie Niemiec wygrali u siebie (3:0), a w rewanżu pokonali rywali (3:1). W pierwszym spotkaniu hat-tricka zdobył Harry Kane, który trafił także raz do siatki w Augsburgu. Sandro Wagner liczy na przełamanie niemocy Augsburga, który na ligowe zwycięstwo z gigantem z Allianz Areny czeka od września 2022 roku.
Augsburg – Bayern: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu, według kursów bukmacherskich, są piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków w Augsburgu został wyceniony na mniej więcej 1.26. Wygrana gospodarzy to kurs około 10.00, natomiast remis oscyluje w granicach 6.60.
Augsburg – Bayern: przewidywane składy
Augsburg – Bayern: transmisja meczu
Mecz FC Augsburg – Bayern Monachium w ramach 2. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się w sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 oraz w usłudze elevensports.pl.
