Atletico Madryt – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2026)

Atletico Madryt – Real Madryt: typy i kursy na półfinałowy mecz Superpucharu Hiszpanii. W Arabii Saudyjskiej będziemy świadkami derbów Madrytu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w ten czwartek, 8 stycznia o godzinie 20:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Atletico Madryt – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami emocjonujące derby Madrytu w półfinale Superpucharu Hiszpanii – Atletico zmierzy się bowiem z Realem. Turniej, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej. Stawką tego spotkania jest awans do wielkiego finału. Zwycięzca tej pary zagra o trofeum z Barceloną lub Athletikiem Bilbao. Początek meczu na King Abdullah Sports City Stadium już w ten czwartek, 8 stycznia o godzinie 20:00.

W tym starciu stawiam na ekipę Królewskich. Moim zdaniem w decydującym meczu Superpucharu Hiszpanii dojdzie do kolejnego El Clasico. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W półfinale Superpucharu Hiszpanii zespół prowadzony przez Diego Simeone będzie musiał poradzić sobie bez Nico Gonzaleza oraz Clementa Lengleta. Ekipa Xabiego Alonso także przystąpi do derbów Madrytu osłabiona, gdyż zabraknie Kyliana Mbappe oraz Edera Militao. Wszyscy wymienieni zawodnicy nie będą dostępni z powodu różnych kontuzji.

Atletico Madryt – Real Madryt, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w ostatnich kolejkach La Ligi zanotowało niesatysfakcjonujący remis 1:1 z Realem Sociedad, a wcześniej pewnie pokonało Gironę 3:0. Real Madryt również skupiał się wyłącznie na rozgrywkach ligowych i zaprezentował wysoką formę. Podopieczni Xabiego Alonso przekonująco wygrali bowiem z Realem Betis (5:1) oraz nie dali szans Sevilli (2:0).

Atletico Madryt – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Atletico Madryt w ostatnich latach jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Los Blancos odniosła jedno zwycięstwo, a zespół Los Rojiblancos także raz cieszył się z wygranej. Pozostałe trzy mecze zakończyły się remisami, co najlepiej oddaje balans sił między derbowymi rywalami.

Atletico Madryt – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem czwartkowego spotkania są podopieczni Xabiego Alonso, którzy w ostatnim czasie pokazują się z lepszej strony od ekipy Diego Simeone. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi mniej więcej 2.85, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 2.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Atletico Madryt Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 11:24

Atletico Madryt – Real Madryt, przewidywane składy

Atletico: Oblak – Llorente, Marc Pubill, Le Normand, Hancko – Simeone, Gallagher, Koke, Baena – Sorloth, Alvarez

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Camavinga, Tchouameni – Rodrygo, Bellingham, Vinicius – Garcia

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja meczu

Pojedynek między Atletico Madryt a Realem Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Starcie w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na King Abdullah Sports City Stadium już w najbliższy czwartek, czyli 8 stycznia, o godzinie 20:00.

