Athletic Bilbao – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Athletic Bilbao – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami bardzo ciekawe starcie - ekipa Lwów podejmie u siebie drużynę Królewskich. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania

W 19. kolejce La Ligi, rozgrywanej awansem z powodu styczniowego Superpucharu Hiszpanii, Athletic Bilbao podejmie u siebie Real Madryt. Zespół Lwów ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje 8. miejsce w stawce. Natomiast ekipa Królewskich zgromadziła 33 oczka, co daje jej pozycję wicelidera tabeli ze stratą punktu do przewodzącej klasyfikacji Barcelony. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

Moim zdaniem wygra Real Madryt, który mimo wahań formy wciąż posiada większy potencjał kadrowy od Athletiku Bilbao. Pozycja Xabiego Alonso staje się coraz słabsza, a kolejna strata punktów mogłaby poważnie zagrozić jego posadzie, dlatego hiszpański trener zrobi wszystko, by zgarnąć pełną pulę. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Athletic Bilbao – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Athletic Bilbao – Real Madryt znacznie większe problemy kadrowe ma zespół gospodarzy. Ernesto Valverde nie będzie mógł bowiem skorzystać m.in. z Inakiego Williamsa, Oihana Sanceta, Yeraya Alvareza, Maroana Sannadiego czy Roberta Navarro. W prowadzonej przez Xabiego Alonso drużynie gości również są braki, ale mniejsze – prawdopodobnie zabraknie jedynie Daniego Carvajala, Davida Alaby i Deana Huijsena.

Kontuzje i zawieszenia Athletic Club Zawodnik Powrót Unai Egiluz Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2026 Benat Prados Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Inaki Williams Uraz mięśnia Niepewny Maroan Sannadi Uraz łąkotki Koniec stycznia 2026 Robert Navarro Uraz uda Połowa grudnia 2025 Oihan Sancet Czerwona kartka Po 2 meczach

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Kontuzja kolana Połowa grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025

Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach Athletic Bilbao zaliczył wygraną 2:0 z Levante w La Lidze oraz bezbramkowy remis ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Real Madryt z kolei zremisował 1:1 z Gironą na ligowym podwórku, a w europejskich rozgrywkach pokonał Olympiakos Pireus 4:3. Obie drużyny zanotowały więc bardzo podobne wyniki.

Athletic Bilbao – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Athletiku Bilbao z Realem Madryt wyraźnie dominuje drużyna Królewskich, która wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań. W tym czasie zespół z Kraju Basków triumfował tylko raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki jasno wskazują przewagę stołecznego klubu w ostatnich latach.

Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów środowego pojedynku uważają gości, którzy są jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 4.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.

Athletic Bilbao – Real Madryt, przewidywane składy

Athletic Bilbao – Real Madryt, kto wygra?

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Athletikiem Bilbao a Realem Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

