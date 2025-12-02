Athletic Bilbao – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

13:04, 2. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Athletic Bilbao – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami bardzo ciekawe starcie - ekipa Lwów podejmie u siebie drużynę Królewskich. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

Piłkarze Realu Madryt
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania

W 19. kolejce La Ligi, rozgrywanej awansem z powodu styczniowego Superpucharu Hiszpanii, Athletic Bilbao podejmie u siebie Real Madryt. Zespół Lwów ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje 8. miejsce w stawce. Natomiast ekipa Królewskich zgromadziła 33 oczka, co daje jej pozycję wicelidera tabeli ze stratą punktu do przewodzącej klasyfikacji Barcelony. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

Moim zdaniem wygra Real Madryt, który mimo wahań formy wciąż posiada większy potencjał kadrowy od Athletiku Bilbao. Pozycja Xabiego Alonso staje się coraz słabsza, a kolejna strata punktów mogłaby poważnie zagrozić jego posadzie, dlatego hiszpański trener zrobi wszystko, by zgarnąć pełną pulę. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

STS
1.80
Wygrana Realu
Odwiedź STS
*Kursy z 02.12.2025 12⁚59 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Athletic Bilbao – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Athletic Bilbao – Real Madryt znacznie większe problemy kadrowe ma zespół gospodarzy. Ernesto Valverde nie będzie mógł bowiem skorzystać m.in. z Inakiego Williamsa, Oihana Sanceta, Yeraya Alvareza, Maroana Sannadiego czy Roberta Navarro. W prowadzonej przez Xabiego Alonso drużynie gości również są braki, ale mniejsze – prawdopodobnie zabraknie jedynie Daniego Carvajala, Davida Alaby i Deana Huijsena.

Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnich meczach Athletic Bilbao zaliczył wygraną 2:0 z Levante w La Lidze oraz bezbramkowy remis ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Real Madryt z kolei zremisował 1:1 z Gironą na ligowym podwórku, a w europejskich rozgrywkach pokonał Olympiakos Pireus 4:3. Obie drużyny zanotowały więc bardzo podobne wyniki.

Athletic Bilbao – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Athletiku Bilbao z Realem Madryt wyraźnie dominuje drużyna Królewskich, która wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań. W tym czasie zespół z Kraju Basków triumfował tylko raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki jasno wskazują przewagę stołecznego klubu w ostatnich latach.

Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów środowego pojedynku uważają gości, którzy są jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 4.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75.

Athletic Club

LaLiga |

3 grudnia 2025

19:00

4.10
3.75
1.82
Real Madryt
Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 11:43

Athletic Bilbao – Real Madryt, przewidywane składy

Athletic Bilbao – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Athletiku
  • remisem
  • zwycięstwem Realu
  • zwycięstwem Athletiku
  • remisem
  • zwycięstwem Realu

Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie między Athletikiem Bilbao a Realem Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.

