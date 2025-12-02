Athletic Bilbao – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Athletic Bilbao – Real Madryt, typy i przewidywania
W 19. kolejce La Ligi, rozgrywanej awansem z powodu styczniowego Superpucharu Hiszpanii, Athletic Bilbao podejmie u siebie Real Madryt. Zespół Lwów ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje 8. miejsce w stawce. Natomiast ekipa Królewskich zgromadziła 33 oczka, co daje jej pozycję wicelidera tabeli ze stratą punktu do przewodzącej klasyfikacji Barcelony. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem wygra Real Madryt, który mimo wahań formy wciąż posiada większy potencjał kadrowy od Athletiku Bilbao. Pozycja Xabiego Alonso staje się coraz słabsza, a kolejna strata punktów mogłaby poważnie zagrozić jego posadzie, dlatego hiszpański trener zrobi wszystko, by zgarnąć pełną pulę. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.
Athletic Bilbao – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed meczem Athletic Bilbao – Real Madryt znacznie większe problemy kadrowe ma zespół gospodarzy. Ernesto Valverde nie będzie mógł bowiem skorzystać m.in. z Inakiego Williamsa, Oihana Sanceta, Yeraya Alvareza, Maroana Sannadiego czy Roberta Navarro. W prowadzonej przez Xabiego Alonso drużynie gości również są braki, ale mniejsze – prawdopodobnie zabraknie jedynie Daniego Carvajala, Davida Alaby i Deana Huijsena.
Unai Egiluz
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa lutego 2026
Benat Prados
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Inaki Williams
Uraz mięśnia
Niepewny
Maroan Sannadi
Uraz łąkotki
Koniec stycznia 2026
Robert Navarro
Uraz uda
Połowa grudnia 2025
Oihan Sancet
Czerwona kartka
Po 2 meczach
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Połowa grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Athletic Bilbao – Real Madryt, ostatnie wyniki
W ostatnich meczach Athletic Bilbao zaliczył wygraną 2:0 z Levante w La Lidze oraz bezbramkowy remis ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Real Madryt z kolei zremisował 1:1 z Gironą na ligowym podwórku, a w europejskich rozgrywkach pokonał Olympiakos Pireus 4:3. Obie drużyny zanotowały więc bardzo podobne wyniki.
Athletic Bilbao – Real Madryt, historia
W bezpośredniej rywalizacji Athletiku Bilbao z Realem Madryt wyraźnie dominuje drużyna Królewskich, która wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań. W tym czasie zespół z Kraju Basków triumfował tylko raz, a jedno starcie zakończyło się remisem. Statystyki jasno wskazują przewagę stołecznego klubu w ostatnich latach.
Athletic Bilbao – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za faworytów środowego pojedynku uważają gości, którzy są jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Athletiku Bilbao wynosi około 4.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od pierwszych wpłat do 600 złotych.
Athletic Bilbao – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie między Athletikiem Bilbao a Realem Madryt w ramach 19. kolejki La Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio San Mames już w najbliższą środę, 3 grudnia o godzinie 19:00.
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV.
