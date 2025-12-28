Atalanta Bergamo – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (28.12.2025)

Atalanta Bergamo - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już w niedzielę (28 grudnia) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Atalanta – Inter, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do meczu na szczycie 17. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. W ostatnich latach rywalizacje między tymi zespołami budzi spore emocje, a także były gwarancją wysokiego poziomu. Dziś zespoły znajdują się w innym położeniu. Nerazzurri stabilizują grę pod okiem Cristiana Chivu. La Dea natomiast uczy się grać futbol Raffaele Palladino, który zastąpił na ławce trenerskiej Ivana Juricia. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Interu

Kacper STS 2.10 wygrana Interu Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta – Inter, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo, mimo swoich problemów, może się pochwalić dobrymi wynikami. La Dea w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła aż cztery zwycięstwa (4:0 z Genoą w Pucharze Włoch, 2:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 2:1 z Cagliari i 1:0 z Genoą), a także poniosła jedną porażkę (1:3 z Hellasem Verona).

Inter Mediolan natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem ostatnich pięciu spotkań. Podopieczni Cristiana Chivu odnieśli trzy zwycięstwa (5:1 z Venezią w Pucharze Włoch, 4:0 z Como oraz 2:1 z Genoą), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Liverpoolem i po rzutach karnych z Bologną w Superpucharze Włoch).

Atalanta – Inter, historia

Rywalizacja Atalanty z Interem ma długą historię sięgającą pierwszych dekad XX wieku, gdy oba kluby regularnie spotykały się na boiskach Serie A. Przez wiele lat Inter był postrzegany jako faworyt tych starć, jednak Atalanta wielokrotnie potrafiła sprawić niespodziankę, szczególnie na własnym stadionie w Bergamo. W ostatnich latach pojedynki tych drużyn nabrały większego znaczenia ze względu na walkę o czołowe miejsca w lidze i europejskie puchary. Mecze Atalanty z Interem często charakteryzują się wysokim tempem gry, dużą liczbą sytuacji bramkowych i wyraźnymi emocjami.

Atalanta – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.70.

Atalanta Inter Mediolan 3.70 3.45 2.10 Odds are subject to change. Last updated 28 grudnia 2025 10:09

Atalanta – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atalanty

remisem

wygraną Interu wygraną Atalanty 0%

remisem 0%

wygraną Interu 100% 1+ Votes

Atalanta – Inter, przewidywane składy

Atalanta – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.