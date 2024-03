Aston Villa – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2024)

IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: Aston Villa

Aston Villa – Tottenham, typy i przewidywania

Delikatnym faworytem niedzielnego hitu Premier League jest Aston Villa, która jednak ma za sobą rywalizację europejskich pucharach. Tottenham miał znacznie więcej czasu na odpoczynek, ale za to prezentował bardzo nierówną formę w ostatnich tygodniach. Gospodarze są zaangażowani w walkę o awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji, dlatego czas rozegrania tego meczu może zadziałać na korzyść Tottenhamu. Mój typ: zwycięstwo Tottenhamu – TAK.

Aston Villa – Tottenham, sytuacja kadrowa

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tyrone Mings Kontuzja kolana Do końca sezonu Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Jhon Durán Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec października 2024 Jacob Ramsey Uraz stopy Niepewny

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Manor Solomon Uraz łąkotki Kilka dni Ryan Sessegnon Uraz uda Nieznany Fraser Forster Złamana noga Koniec kwietnia 2024 Richarlison Kontuzja kolana Połowa marca 2024

Aston Villa – Tottenham, ostatnie wyniki

Aston Villa ma za sobą trudny, czwartkowy mecz w Lidze Konferencji z Ajaxem Amsterdam, który zakończył się bezbramkowym remisem. Wcześniej zespół z Birmingham zaliczył trzy wygrane z rzędu w Premier League z Fulham, Nottingham oraz Luton. Ostatni raz przegrał 11 lutego w starciu z Manchesterem United. Tottenham z kolei gra w kratkę w ostatnim czasie. Spurs w pięciu ostatnich meczach ligowych kolejno pokonali Brentford, zremisowali z Evertonem, pokonali Brighton, przegrali z Wolves i wygrali z Crystal Palace.

Aston Villa – Tottenham, historia

Aston Villa notuje serię trzech wygranych z rzędu w pojedynkach z Tottenhamem. Wcześniej natomiast dwukrotnie wygrał Tottenham, Co ciekawe ostatni remis w meczu między tymi zespołami padł w 2012 roku.

Aston Villa – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafili wskazać zdecydowanego faworyta tego meczu, a kursy na zwycięstwo obu drużyn są dość przybliżone. Typy na wygraną Aston Villi wynoszą około 2,42, natomiast w przypadku Tottenhamu oscylują wokół 2,60.

Aston Villa – Tottenham, kto wygra

Aston Villa – Tottenham, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 12 Lucas Digne 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 47 Tim Iroegbunam 4 Oliver Skipp 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 18 Giovani Lo Celso 22 Brennan Johnson 23 Pedro Porro 29 Pape Sarr 33 Ben Davies 40 Brandon Austin

Aston Villa – Tottenham, transmisja meczu

Starcie Aston Villi z Tottenhamem będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 2. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

