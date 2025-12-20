Aston Villa – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa – Manchester United: typy bukmacherskie

Jedynym niedzielnym meczem w 17. kolejce Premier League będzie mecz z udziałem pretendentów do gry w europejskich pucharach. Aston Villa podejmie u siebie Manchester United w spotkaniu, które może pretendować do hitu tej serii gier. Gospodarze dążą do dziesiątego zwycięstwa z rzędu. Z kolei przyjezdni z Old Trafford spróbują ustabilizować formę i zapunktować w starciu z faworytem. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Aston Villa – Manchester United: ostatnie wyniki

Eksperci poświęcają mnóstwo uwagi liderującemu w rozgrywkach Arsenalowi. Tymczasem nieoczekiwanie do walki o mistrzostwo Anglii może włączyć się Aston Villa. Zespól ten jest idealnym przykładem na to, jak powinno się wykorzystywać sprzyjający terminarz. Ekipa z Birmingham nie zlekceważyła żadnego przeciwnika, pokazała na boisku swoje umiejętności i została za to wynagrodzona serią zwycięstw. Unai Emery pokonał jednak nie tylko rywali z dołu tabeli jak West Ham (3:2) i Wolverhampton (1:0), ale również będący na szczycie tabeli Arsenal (2:1).

Manchester United ma za sobą spektakularny mecz, który obfitował w skrajne emocje. Czerwone Diabły prowadziły z Bournemouth, lecz w pewnym momencie nikogo nie zdziwiłaby też porażka drużyny Rubena Amorina. Ostatecznie ich ostatnia potyczka zakończyła się remisem 4:4. Kolejkę wcześniej również działo się sporo, ponieważ Manchester United nie bez problemów pokonał 4:1 ostatnie w tabeli Wolverhampton.

Aston Villa – Manchester United: historia

W minionym sezonie Aston Villa nie spisała się dobrze w meczach z Manchesterem United. Unai Emery nie mógł być zadowolony ze swoich podopiecznych, ponieważ ci nie strzelili rywalowi żadnego gola. U siebie to wystarczyło do punktu po bezbramkowym remisie. Na Old Trafford było gorzej, ponieważ Czerwone Diabły zwyciężyły 2:0.

Aston Villa – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy doszli do wniosku, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada trzy punkty dla Aston Villi. Stąd kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.10. Jeżeli sądzisz, iż to Manchester United zatriumfuje w Birmingham, współczynnik na takie zdarzenie oscyluje w graniach 3.20-3.40. Kurs na remis to 3.55.

Aston Villa – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Aston Villa – Manchester United: przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Manchester United: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Fernandes, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko

Aston Villa – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester United odbędzie się w niedzielę (21 grudnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

