Aston Villa Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2024 11:47 .

Aston Villa – Manchester United, typy bukmacherskie

Manchester United otrząsnął się po fatalnej końcówce roku i nareszcie zaczał seryjnie wygrywać. Ostatnie tygodnie były nieco gorsze dla Aston Villi. Naszym zdaniem niedzielny mecz będzie jednak naprawdę wyrównany. Całkiem prawdopodobne jest to, że potyczka ta zakończy się remisem. Mój typ: podział punktów.

Aston Villa – Manchester United, ostatnie wyniki

Wygląda na to, że Manchester United w końcu złapał wiatr w żagle. Czerwone Diabły wygrały cztery z pięciu ostatnich spotkań. Tydzień temu ograły West Ham United wygrywając 3:0. Przed drużyną ten Haga jest jednak daleka droga, by zbliżyć się do ligowej czołówki. Aktualnie strata do czwartej Aston Villi wynosi osiem oczek.

The Villans są ostatnio bez formy. Potwierdzeniem tego były ostatnie porażki z Chelsea w FA Cup (1:3) i w lidze z Newcastle United (1:3).

Aston Villa – Manchester United, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Pierwszy mecz z Boxing Day dostarczył nie lada emocji. Padło aż pięć goli, a Manchester United wygrał na Old Trafford 3:2. Goście z Birmingham prowadzili już w tamtym starciu dwoma bramkami, ale ekipa ten Haga przebudziła się po przerwie. Aston Villa po raz ostatni pokonała Czerwone Diabły w listopadzie 2022 roku na własnym boisku 3:1.

Aston Villa – Manchester United, kursy bukmacherskie

Aston Villa – Manchester United, przewidywane składy

Na liście nieobecnych w zespole gospodarzy są między innymi Duran, Konsa, Digne czy Mings. Jeśli chodzi o gości z Old Trafford, urazy wykluczają Anthony’ego Martiala, Aarona Wan-Bissakę czy Masona Mounta.

Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 41 Jacob Ramsey 47 Tim Iroegbunam 64 James Wright 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 4 Sofyan Amrabat 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 29 Aaron Wan-Bissaka 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 16 Calum Chambers 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 41 Jacob Ramsey 47 Tim Iroegbunam 64 James Wright 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 4 Sofyan Amrabat 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 29 Aaron Wan-Bissaka 35 Jonny Evans 39 Scott McTominay

Aston Villa – Manchester United, transmisja meczu

Mecz Aston Villa – Manchester United odbędzie się w ramach angielskiej Premier League w niedzielę 11 lutego o godzinie 17:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy na antenie Viaplay.

