IMAGO/Jane Stokes Na zdjęciu: Duncan Ferguson

Aston Villa Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 16:33 .

Aston Villa – Brighton & Hove Albion, typy i przewidywania

Kursy bukmacherów dają do zrozumienia, że w sobotniej potyczce nie ma wyraźnego faworyta. Podzielamy tę opinię, ponieważ w Birmingham zmierzą się uczestnicy europejskich pucharów. Aston Villa i Brighton to kluby o tak mocno zbliżonej jakości sportowej, że mogą podzielić się punktami na otwarcie siódmej kolejki Premier League.

Aston Villa – Brighton & Hove Albion, ostatnie wyniki

Piłkarze z Birmingham przegrali aż trzy z pięciu ostatnich meczów. Aston Villa została wyeliminowana z Pucharu Ligi Angielskiej, zaliczyli falstart w Lidze Konferencji. W Premier League Unai Emery i spółka musieli uznać wyższość Liverpoolu.

Nieco lepiej wypada Brighton, które także pożegnało się z Pucharem Ligi Angielskiej. Mewy nie poradziły sobie także w Lidze Europy, gdzie niespodziewanie lepszy okazał się AEK Ateny. Roberto De Zerbi i jego zespół pokonali jednak Bournemouth i Manchester United w Premier League.

Aston Villa – Brighton & Hove Albion, historia

W poprzednim sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Co ciekawe, w obu meczach padł wynik 2:1. Oba spotkania na swoją korzyść rozstrzygnęła Aston Villa.

Aston Villa – Brighton & Hove Albion, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to 2.55. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Aston Villa – Brighton & Hove Albion, przewidywane składy

Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Unai Emery Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 8 Youri Tielemans

16 Calum Chambers

17 Clement Lenglet

24 Jhon Durán

25 Robin Olsen

31 Leon Bailey

32 Leander Dendoncker

41 Jacob Ramsey

71 Omari Kellyman Tariq Lamptey 2

Igor 3

Solly March 7

João Pedro 9

Adam Lallana 14

Carlos Baleba 20

Kaoru Mitoma 22

Jason Steele 23

Ansu Fati 31 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Unai Emery Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 8 Youri Tielemans

16 Calum Chambers

17 Clement Lenglet

24 Jhon Durán

25 Robin Olsen

31 Leon Bailey

32 Leander Dendoncker

41 Jacob Ramsey

71 Omari Kellyman Tariq Lamptey 2

Igor 3

Solly March 7

João Pedro 9

Adam Lallana 14

Carlos Baleba 20

Kaoru Mitoma 22

Jason Steele 23

Ansu Fati 31

Aston Villa - Brighton & Hove Albion, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Villi 0% Remis 50% Wygrana Brighton 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Aston Villi

Remis

Wygrana Brighton

Aston Villa - Brighton & Hove Albion, transmisja meczu

Sobotnie mecz 7. kolejki Premier League między Aston Villą i Brighton rozpocznie się o godzinie 13:30. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.