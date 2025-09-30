AS Monaco – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

21:15, 30. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

AS Monaco - Manchester City: typy i kursy na mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów. Czy czołowy zespół Ligue 1 zdoła postawić się gigantowi z Anglii?

Nathan Ake
Na zdjęciu: Nathan Ake

AS Monaco – Manchester City, typy bukmacherskie

W rozgrywkach Ligi Mistrzów często mamy możliwość oglądania bezpośrednich meczów z udziałem klubów z TOP5 lig. W środowy wieczór w akcji zobaczymy AS Monaco i Manchester City. Reprezentant Ligue 1 przegrał swój pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, więc już na starcie zespół znalazł się w niełatwej sytuacji. Ta może być jeszcze bardziej skomplikowana, jeżeli to ekipa z Premier League wywiąże się z roli faworyta i wygra to spotkanie. Czy tak się stanie? Mój typ: powyżej 3,5 bramki – tak

Superbet
2,15
powyżej 3,5 bramki – TAK
Odwiedź Superbet
*Kursy z 30.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

AS Monaco – Manchester City, ostatnie wyniki

Piłkarze AS Monaco plasują się w szerokiej czołówce francuskiej Ligue 1. Zespół po sześciu kolejkach legitymuje się bilansem 4-0-2, a spokojnie mógł on być jeszcze lepszy. Drużynie zdarzyły się jednak dwie porażki, obie z przeciwnikami notowanymi niżej od siebie w tabeli. AS Monaco niedawno okazało się słabsze od Lorient, a wcześniej od Lille. 12 punktów to wciąż jednak dobry start.

Mniej punktów w analogicznym okresie sezonu zgromadził Manchester City. Popularni Obywatele zdobyli dotychczas 10 oczek dzięki bilansowi 3-1-2. Pep Guardiola i spółka mają już za sobą starcie z Arsenalem, które zakończyło się podziałem punktów. Porażka miała natomiast miejsce w meczu przeciwko Tottenhamowi i Brighton.

AS Monaco – Manchester City, historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017 i szczerze możemy tego żałować. Ówczesny dwumecz z 1/8 finału Ligi Mistrzów oglądało się kapitalnie. Zaczęło się od szalonego spotkania w Manchesterze, gdzie gospodarze zwyciężyli 5:3. Jak się później okazało, była to zbyt mała zaliczka przed rewanżem. AS Monaco wygrało u siebie 3:1 i awansowało do najlepszej ósemki turnieju dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe.

AS Monaco – Manchester City, kursy bukmacherskie

To spotkanie ma wyraźnego faworyta i jest nim Manchester City. Współczynnik na sukces przyjezdnych to 1.51. Z kolei kurs na wygraną AS Monaco to nawet 6.25. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, stąd kursy na takie zdarzenie wahają się w granicach 4.60-5.20.

AS Monaco
Remis
Manchester City
6.00
4.90
1.50
5.90
4.70
1.49
5.80
4.75
1.48
5.75
4.72
1.46
6.00
4.90
1.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 21:14.

AS Monaco – Manchester City, kto wygra?

AS Monaco – Manchester City, przewidywane składy

AS Monaco – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Manchester City w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w środę (1 października) o godzinie 21:00.

