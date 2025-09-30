AS Monaco – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

AS Monaco - Manchester City: typy i kursy na mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów. Czy czołowy zespół Ligue 1 zdoła postawić się gigantowi z Anglii?

PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

AS Monaco – Manchester City, typy bukmacherskie

W rozgrywkach Ligi Mistrzów często mamy możliwość oglądania bezpośrednich meczów z udziałem klubów z TOP5 lig. W środowy wieczór w akcji zobaczymy AS Monaco i Manchester City. Reprezentant Ligue 1 przegrał swój pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, więc już na starcie zespół znalazł się w niełatwej sytuacji. Ta może być jeszcze bardziej skomplikowana, jeżeli to ekipa z Premier League wywiąże się z roli faworyta i wygra to spotkanie. Czy tak się stanie? Mój typ: powyżej 3,5 bramki – tak

Superbet 2,15 powyżej 3,5 bramki – TAK Odwiedź Superbet

AS Monaco – Manchester City, ostatnie wyniki

Piłkarze AS Monaco plasują się w szerokiej czołówce francuskiej Ligue 1. Zespół po sześciu kolejkach legitymuje się bilansem 4-0-2, a spokojnie mógł on być jeszcze lepszy. Drużynie zdarzyły się jednak dwie porażki, obie z przeciwnikami notowanymi niżej od siebie w tabeli. AS Monaco niedawno okazało się słabsze od Lorient, a wcześniej od Lille. 12 punktów to wciąż jednak dobry start.

Mniej punktów w analogicznym okresie sezonu zgromadził Manchester City. Popularni Obywatele zdobyli dotychczas 10 oczek dzięki bilansowi 3-1-2. Pep Guardiola i spółka mają już za sobą starcie z Arsenalem, które zakończyło się podziałem punktów. Porażka miała natomiast miejsce w meczu przeciwko Tottenhamowi i Brighton.

AS Monaco – Manchester City, historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017 i szczerze możemy tego żałować. Ówczesny dwumecz z 1/8 finału Ligi Mistrzów oglądało się kapitalnie. Zaczęło się od szalonego spotkania w Manchesterze, gdzie gospodarze zwyciężyli 5:3. Jak się później okazało, była to zbyt mała zaliczka przed rewanżem. AS Monaco wygrało u siebie 3:1 i awansowało do najlepszej ósemki turnieju dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe.

AS Monaco – Manchester City, kursy bukmacherskie

To spotkanie ma wyraźnego faworyta i jest nim Manchester City. Współczynnik na sukces przyjezdnych to 1.51. Z kolei kurs na wygraną AS Monaco to nawet 6.25. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, stąd kursy na takie zdarzenie wahają się w granicach 4.60-5.20.

AS Monaco – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana AS Monaco

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana AS Monaco

Remis

Wygrana Manchesteru City 0 Votes

AS Monaco – Manchester City, przewidywane składy

AS Monaco Adi Hütter Manchester City Pep Guardiola AS Monaco Adi Hütter 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Köhn 2 Vanderson 5 Kehrer 3 Dier 12 Henrique 11 Akliouche 4 Teze 28 Coulibaly 18 Minamino 14 Biereth 9 Balogun 9 Haaland 20 Silva 4 Reijnders 47 Foden 52 Bobb 14 Gonzalez 6 Aké 24 Gvardiol 5 Stones 82 Lewis 25 Donnarumma 16 Köhn 2 Vanderson 5 Kehrer 3 Dier 12 Henrique 11 Akliouche 4 Teze 28 Coulibaly 18 Minamino 14 Biereth 9 Balogun 9 Haaland 20 Silva 4 Reijnders 47 Foden 52 Bobb 14 Gonzalez 6 Aké 24 Gvardiol 5 Stones 82 Lewis 25 Donnarumma 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 17 Stanis Idumbo 19 George Ilenikhena 20 Kassoum Ouattara 22 Mohammed Salisu 27 Krepin Diatta 31 Ansu Fati 50 Yann Lienard 60 Yanis Benchaouch 1 James Trafford 3 Ruben Dias 13 Marcus Bettinelli 26 Savinho 27 Matheus Nunes 33 Nico O’Reilly 63 Divine Mukasa 91 Stephen Mfuni 11 Jeremy Doku

AS Monaco – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Manchester City w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w środę (1 października) o godzinie 21:00.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.