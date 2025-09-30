Arsenal – Olympiakos Pireus: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

17:44, 30. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Arsenal - Olympiakos Pireus: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w środę (1 października) o godzinie 21:00.

Mikel Merino
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Arsenal – Olympiakos, typy bukmacherskie

W środowy wieczór swoje spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów rozegra Arsenal. Tego dnia podopieczni Mikela Artety zmierzą się przed własną publicznością z Olympiakosem Pireus. Zarówno jedni jak i drudzy przystąpią do tej rywalizacji po dwóch zwycięstwach z rzędu. Jednak oczywiście to ekipa Kanonierów jest zdecydowanym faworytem, choć przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać greckiego zespołu.

Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

2.25
obie drużyny strzelą gola – tak
*Kursy z 30.09.2025 17:27

Arsenal – Olympiakos, ostatnie mecze

Arsenal prezentuje wysoką formę. Podopieczni Mikela Artety w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (3:0 z Nottingham Forest, 2:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów, 2:0 z Port Vale w Pucharze Ligi Angielskiej i 2:1 z Newcastle United), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Manchesterem City).

Olympiakos Pireus ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Grecki zespół w tym czasie odniósł trzy zwycięstwa (5:0 z Penserraikosem, 2:1 z Asterasem w krajowym pucharze oraz 3:2 z Levadiakosem), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Pafosem w Lidze Mistrzów i 1:1 Panathinaikosem).

Arsenal – Olympiakos, historia

Rywalizacja Arsenalu z Olympiakosem Pireus sięga wielu lat i obfituje w emocjonujące mecze w europejskich pucharach. Obie drużyny wielokrotnie trafiały na siebie w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy, a ich spotkania często kończyły się zaskakującymi wynikami. Szczególnie pamiętny był sezon 2019/20, gdy Grecy sensacyjnie wyeliminowali Kanonierów. Do rewanżu doszło jednak już rok później, w 2021 roku, w 1/8 finału Ligi Europy. Wówczas Arsenal udowodnił swoją wyższość, wygrywając dwumecz i awansując dalej

Arsenal – Olympiakos, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.19. W przypadku zwycięstwa Olympiakosu Pireus natomiast sięga nawet 16.0.

Arsenal
Olympiakos Pireus
1.19
7.10
16.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 17:38.

Arsenal – Olympiakos, kto wygra?

Arsenal – Olympiakos, przewidywane składy

Arsenal – Olympiakos, transmisja meczu

Spotkanie Arsenal – Olympiakos Pireus w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w środę (1 października) o godzinie 21:00.

