Arsenal – Olympiakos Pireus: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

Arsenal – Olympiakos, typy bukmacherskie
W środowy wieczór swoje spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów rozegra Arsenal. Tego dnia podopieczni Mikela Artety zmierzą się przed własną publicznością z Olympiakosem Pireus. Zarówno jedni jak i drudzy przystąpią do tej rywalizacji po dwóch zwycięstwach z rzędu. Jednak oczywiście to ekipa Kanonierów jest zdecydowanym faworytem, choć przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać greckiego zespołu.
Ja uważam, że w środowej rywalizacji obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Arsenal – Olympiakos, ostatnie mecze
Arsenal prezentuje wysoką formę. Podopieczni Mikela Artety w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (3:0 z Nottingham Forest, 2:0 z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów, 2:0 z Port Vale w Pucharze Ligi Angielskiej i 2:1 z Newcastle United), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Manchesterem City).
Olympiakos Pireus ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Grecki zespół w tym czasie odniósł trzy zwycięstwa (5:0 z Penserraikosem, 2:1 z Asterasem w krajowym pucharze oraz 3:2 z Levadiakosem), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Pafosem w Lidze Mistrzów i 1:1 Panathinaikosem).
Arsenal – Olympiakos, historia
Rywalizacja Arsenalu z Olympiakosem Pireus sięga wielu lat i obfituje w emocjonujące mecze w europejskich pucharach. Obie drużyny wielokrotnie trafiały na siebie w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy, a ich spotkania często kończyły się zaskakującymi wynikami. Szczególnie pamiętny był sezon 2019/20, gdy Grecy sensacyjnie wyeliminowali Kanonierów. Do rewanżu doszło jednak już rok później, w 2021 roku, w 1/8 finału Ligi Europy. Wówczas Arsenal udowodnił swoją wyższość, wygrywając dwumecz i awansując dalej
Arsenal – Olympiakos, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.19. W przypadku zwycięstwa Olympiakosu Pireus natomiast sięga nawet 16.0.
Arsenal – Olympiakos, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Arsenalu
- remisem
- wygraną Olympiakosu
0 Votes
Arsenal – Olympiakos, przewidywane składy
|2William Saliba
|8Martin Oedegaard
|11Gabriel Martinelli
|13Kepa Arrizabalaga
|16Christian Nørgaard
|19Leandro Trossard
|22Ethan Nwaneri
|35Tommy Setford
|49Myles Lewis-Skelly
|56Max Dowman
|1Alexandros Paschalakis
|4Giulian Biancone
|6Alexios Kalogeropoulos
|8Diogo Nascimento
|10Gelson Martins
|16Lorenzo Scipioni
|56Daniel Podence
|61Georgios Kouraklis
|70Bruno Onyemaechi
|80Stavros Pnevmonidis
|96Christos Mouzakitis
Arsenal – Olympiakos, transmisja meczu
Spotkanie Arsenal – Olympiakos Pireus w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w środę (1 października) o godzinie 21:00.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.