Arsenal – Liverpool, typy bukmacherskie

W niedzielę rozegrany zostanie jeden z kluczowych meczów w walce o mistrzostwo Anglii w sezonie 2023/24. Kanonierzy zagrają w tym spotkaniu o pozostanie w grze o tytuł, bowiem do prowadzącego Liverpoolu tracą obecnie pięć punktów. Dla The Reds to natomiast okazja do zrobienia bardzo dużego kroku w drodze po triumf w rozgrywkach. W ostatnich tygodniach zdecydowanie równiejszą formę prezentował Liverpool i to właśnie goście są moim zdaniem poważnym kandydatem do wygranej. W tym miejscu zwracam również uwagę na opisaną niżej promocję, która pozwala zagrać zakład na gola Arsenalu lub Liverpoolu po kursie 150.00. Mój typ: gol Liverpoolu

Freebet 300 zł za gola Arsenalu lub Liverpoolu

STS przygotował bardzo ciekawą promocję na niedzielny hit Premier League. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji będziesz mógł postawić zakład na choćby jednego gola Arsenalu lub Liverpoolu po kursie 150.00. Poniżej krok po kroku wyjaśniam jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie drużyny z golem w jednym z wybranych meczów (Alaves – Barcelona, Arsenal – Liverpool, Inter – Juventus, Real Atletico) Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 300 zł.

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Arsenal w dwóch ostatnich kolejkach sięgnął po komplet punktów, dając nadzieję kibicom, że to koniec kryzysu. Kanonierzy najpierw efektownie 5:0 pokonali Crystal Palace, a następnie ograli 2:1 Nottingham Forest. We wcześniejszych trzech ligowych spotkaniach podopieczni Mikela Artety zdobyli tylko jeden punkt… remisując z Liverpoolem. Ponadto musieli uznać wyższość West Hamu United (0:2) i Fulham (1:2). W międzyczasie pożegnali z Pucharem Anglii, przegrywając 0:2 z The Reds.

Liverpool od wielu tygodni prezentuje wysoką i równą formę. Dzięki temu plasuje się obecnie na fotelu lidera i jest głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. W Premier League drużyna Juergena Kloppa wygrała cztery ostatnie spotkania – 2:0 z Burnley, 4:2 z Newcastle United, 4:0 z Bournemouth, 4:1 z Chelsea. The Reds odnieśli również zwycięstwa w pucharowych rozgrywkach 2:1 z Fulham w Carabao Cup i 5:2 z Norwich w Pucharze Anglii.

Arsenal – Liverpool, historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą już dwukrotnie. Grudniowe ligowe spotkanie na Anfield Road zakończyło się remisem 1:1 (Salah – Gabriel). Na początku stycznia obie drużyny rywalizowały ze sobą w Pucharze Anglii. Pojedynek na Emirates Stadium wygrali 2:0 goście. Bramki padały po samobójczym strzale Kiwiora i trafieniu Diaza.

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta. Kanonierzy po swojej stronie będą mieli atut własnego boiska, co też ma wpływ na kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Arsenalu można liczyć na kurs w okolicy 2.30, podczas gdy wygrana Liverpoolu wyceniana jest na około 3.00. Przy okazji tego meczu można skorzystać z promocji z kodem promocyjnym GOAL, która pozwala postawić na gola Arsenalu lub Liverpoolu po kursie 150.00.

Arsenal – Liverpool, kto wygra?

Arsenal – Liverpool, przewidywane składy

Obie drużyny do niedzielnego hitu przystąpią bez kilku zawodników. W drużynie Arsenalu nie wystąpią Thomas Partey, Fabio Vieira, Justin Timber, Takehiro Tomiyasu i Gabriela Jesusa.

Z jeszcze poważniejszymi problemami kadrowymi zmaga się Juergen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z usług Mohameda Salaha, Wataru Endo, Kostasa Tsimikasa, Joela Matipa, Thiago Alcantary, Stefana Bajceticia i Bena Doaka. Niewykluczone, że gotowy do gry będzie Alexis Mac Allister, ale pod znakiem zapytania stoi występ Darwina Nuneza.

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 19 Leandro Trossard 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 76 Reuell Walters 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 26 Andrew Robertson 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 66 Trent Alexander-Arnold 78 Jarell Quansah Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 19 Leandro Trossard 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 76 Reuell Walters 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 26 Andrew Robertson 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 66 Trent Alexander-Arnold 78 Jarell Quansah

Arsenal – Liverpool, transmisja meczu

Mecz Arsenal – Liverpool rozegrany zostanie (4 lutego) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay.

