Arsenal – Lens: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2023)

Arsenal – Lens: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W grupie B jeszcze żaden zespół nie ma zapewnionego awansu do fazy pucharowej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w najbliższą środę, 29 listopada o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Arsenal RC Lens Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 17:55 .

Arsenal – Lens, typy i przewidywania

Arsenal w środę wieczorem na Emirates Stadium podejmie Lens w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na boisku będziemy mogli zobaczyć dwóch reprezentantów Polski – Jakuba Kiwiora oraz Przemysława Frankowskiego. Wahadłowy powinien wybiec w pierwszym składzie gości, natomiast stoper zapewne usiądzie wśród rezerwowych gospodarzy. W grupie B sytuacja wciąż jest otwarta – żaden z zespołów jeszcze nie zapewnił sobie awansu do fazy pucharowej, choć Kanonierzy są w najlepszym położeniu.

Faworytem środowego pojedynku bez wątpienia są londyńczycy. Drużyna Mikela Artety notuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Mój typ: zwycięstwo Arsenalu.

Arsenal – Lens, sytuacja kadrowa

Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Koniec listopada 2023 Fábio Vieira Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 3 meczach Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Koniec listopada 2023 Fábio Vieira Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 3 meczach

RC Lens Zawodnik Powrót Wuilker Faríñez Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Jimmy Cabot Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Oscar Cortes Uraz uda Powrót do treningów Deiver Machado Uraz pachwiny Początek grudnia 2023 Morgan Guilavogui Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Elye Wahi Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu RC Lens Zawodnik Powrót Wuilker Faríñez Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Jimmy Cabot Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Oscar Cortes Uraz uda Powrót do treningów Deiver Machado Uraz pachwiny Początek grudnia 2023 Morgan Guilavogui Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu Elye Wahi Czerwona kartka (dwie żółte) Po 1 meczu

Arsenal – Lens, ostatnie wyniki

Kanonierzy w ostatniej kolejce Premier League na wyjeździe pokonali Brentford 1:0 i u siebie poradzili sobie z Burnley (3:1). Zespół, w którym na co dzień gra Przemysław Frankowski, w tym samym czasie na ligowym podwórku również sięgnął po komplet punktów – 3:0 z Clermont Foot oraz 1:0 z Olympique’iem Marsylia.

Arsenal – Lens, historia

W pierwszym spotkaniu obu drużyn na Stade Bollaert-Delelis triumfowali Francuzi (2:1). Cztery poprzednie starcia między tymi zespołami to dwa zwycięstwa Arsenalu, jedna wygrana Lens i jeden remis. Statystyki są więc bardzo wyrównane.

Arsenal – Lens, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Lens to mniej więcej 9.00. Kurs na remis wyceniany jest na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Arsenal Remis RC Lens 1.33 5.50 9.00 1.33 5.50 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 17:55 .

Arsenal – Lens, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Rezerwowi ▼ Charles Sagoe Jr. 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 31 Karl Hein 35 Oleksandr Zinchenko 85 Amario Cozier-Duberry 2 Ruben Aguilar 10 David Costa 11 Angelo Fulgini 16 Jean Louis Leca 18 Andy Diouf 20 Faitout Maouassa 22 Wesley Saïd 23 Neil El Aynaoui 25 Abdukodir Khusanov 32 Ayanda Sishuba 36 Ibrahima Baldé 40 Yannick Pandor Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Rezerwowi ▼ Charles Sagoe Jr. 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 31 Karl Hein 35 Oleksandr Zinchenko 85 Amario Cozier-Duberry 2 Ruben Aguilar 10 David Costa 11 Angelo Fulgini 16 Jean Louis Leca 18 Andy Diouf 20 Faitout Maouassa 22 Wesley Saïd 23 Neil El Aynaoui 25 Abdukodir Khusanov 32 Ayanda Sishuba 36 Ibrahima Baldé 40 Yannick Pandor

Arsenal – Lens, transmisja meczu

Środowe spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. Ten pojedynek można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online.

Środowe spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. Ten pojedynek można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online.

Początek starcia na Emirates Stadium już w najbliższą środę, 29 listopada o godzinie 21:00.

