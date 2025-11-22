Arsenal FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Arsenal – Tottenham: typy bukmacherskie
W 12. kolejce Premier League najciekawiej powinno być w północnym Londynie, a konkretnie na Emirates Stadium. Na hit tej serii gier i mecz Arsenal – Tottenham przyjdzie nam czekać aż do niedzieli i godziny 17:30. To wtedy na boisko wybiegnie lider rozgrywek, który spróbuje utrzymać swoją dominację w tej części miasta. Spurs spróbują zaś postawić się pretendentowi do wywalczenia mistrza Anglii. Mój typ: remis.
Arsenal – Tottenham: ostatnie wyniki
Poprzednia kolejka Premier League była wyjątkowa, ponieważ Arsenal stracił punkty dopiero po raz trzeci w tym sezonie. Stało się to w wyniku remisu 2:2 z Sunderlandem. Jednocześnie zakończyła się ich passa ośmiu meczów z rzędu bez straconego gola. Wcześniej Kanonierzy zachowali czyste konto przeciwko Crystal Palace, Brighton, czy Crystal Palace.
- Sprawdź: tabela Premier League
Tottenham prezentuje w bieżącej kampanii mocno niestabilną formę. Spurs odpadli z Pucharu Ligi Angielskiej, po porażce z Newcastle United. Okazali się oni także słabsi w derbach od Chelsea. W tej sytuacji marnym pocieszeniem pozostaje rozbicie Kopenhagi 4:0 w fazie ligowej Ligi Mistrzów.
Arsenal – Tottenham: historia
W ostatnich latach wyraźnie korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich ma Arsenal, który w minionym sezonie ograł Tottenham u siebie (2:1) i na wyjeździe (1:0). Ostatnia porażka Kanonierów z tym przeciwnikiem miała miejsce w maju 2022 roku, kiedy to Spurs triumfowali u siebie wysoko, bo aż 3:0.
Arsenal – Tottenham: kursy bukmacherskie
Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są ogromne. Za bezdyskusyjnego faworyta uznawany jest Arsenal, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.42. Tottenham prezentuje się słabiej od lokalnego rywala, ale to wciąż mocny przeciwnik. Mimo tego wygraną gości można zagrać po kursie nawet 7.60. Potencjalny podział punktów wiąże się z kursem około 4.50.
Arsenal – Tottenham: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 25%
- Remis 75%
- Wygrana Tottenhamu 0%
4+ Votes
Arsenal – Tottenham: przewidywane składy
Arsenal – Tottenham: transmisja meczu
Mecz Arsenal – Tottenham odbędzie się w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
