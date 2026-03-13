Arsenal FC – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Arsenal – Everton: typy bukmacherskie

W 30. kolejce Premier League o czwarte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach ligowych zagra Arsenal. Priorytetem Kanonierów jest jednak aktualnie rewanżowy bój w Lidze Mistrzów, stąd niewykluczone, że gospodarze mogą nie pokazać pełni swoich możliwości. Okazję tę chciałby wykorzystać Everton. Czy mu się uda? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Arsenal – Everton: ostatnie wyniki

Marzec to dotychczas trudny miesiąc dla Arsenalu, który nie miał jeszcze tak przekonującego występu jak lutowa wygrana 4:1 z Tottenhamem. Kanonierzy okazali się minimalnie lepsi od Chelsea, Brighton oraz Mansfield. Z kolei ostatnio musieli zadowolić się remisem z Bayerem Leverkusen w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Mniej spotkań w nogach ma Everton, który koncentruje się już wyłącznie na jak najlepszych występach w Premier League. Misja ta ma się dobrze, ponieważ drużyna wygrała dwa ostatnie mecze. Najpierw Evertonowi udało się pokonać na wyjeździe Newcastle United (3:2). Z kolei w minionej kolejce zdarzyła się wygrana 2:0 z Burnley.

Arsenal – Everton: historia

Ostatni bezpośredni pojedynek Arsenalu z Evertonem wyglądał podobnie jak wiele innych meczów z udziałem tych drużyn. Ponownie nie doczekaliśmy się ofensywnego widowiska. Tym razem poznaliśmy jednak zwycięzcę. Z kompletu punktów cieszyli się Kanonierzy, którym wygraną 1:0 zapewnił Viktor Gyokeres z rzutu karnego.

Arsenal – Everton: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.38, przy współczynniku 8.60 na sukces Evertonu. Remis wyceniono kursem między 4.50 a 4.60.

Arsenal – Everton: kto wygra?

Arsenal – Everton: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Havertz

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

Arsenal – Everton: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Everton odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

