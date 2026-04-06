Arka Gdynia – Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami interesujące starcie, które zamknie 27. kolejkę polskiej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 19:00.

W 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami ciekawej potyczki – Arka Gdynia podejmie Zagłębie Lubin. Zespół Żółto-Niebieskich walczy o utrzymanie i z dorobkiem 30 punktów zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli. Z kolei ekipa Miedziowych spisuje się znacznie lepiej – ma na koncie 41 oczek, dzięki czemu plasuje się na wysokiej 4. pozycji w stawce. Różnica między tymi drużynami jest wyraźna, ale takie spotkania często przynoszą sporo emocji. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 19:00.

W tym pojedynku stawiam na remis. Uważam, że podział punktów jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Mój typ: remis.

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

W Arce Gdynia nie zagrają Tornike Gaprindashvili oraz Luis Perea Hernandez, co może nieco ograniczyć możliwości kadrowe ekipy gospodarzy. Z kolei w Zagłębiu Lubin zabraknie Dominika Hładuna i Aleksa Ławniczaka, a to także wpłynie na zestawienie drużyny gości w tym spotkaniu.

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w dwóch poprzednich kolejkach PKO BP Ekstraklasy poniosła porażkę 0:3 z Koroną Kielce oraz zremisowała 0:0 z Widzewem Łódź. Zatem forma drużyny Żółto-Niebieskich nie imponuje, a szczególnie w ofensywie.

Z kolei Zagłębie Lubin przegrało dwa ostatnie mecze – 0:1 z Motorem Lublin i 0:1 z Lechem Poznań – co pokazuje, że również zespół Miedziowych ma w tym momencie swoje problemy.

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, historia

Bezpośrednia rywalizacja Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin w ostatnich latach jest wyrównana, choć ze wskazaniem na ekipę z Trójmiasta. W pięciu poprzednich meczach zespół Żółto-Niebieskich odniósł bowiem trzy zwycięstwa, a drużyna Miedziowych dwa razy cieszyła się z wygranej, przy czym żadne spotkanie nie zakończyło się remisem. To pokazuje, że oba kluby potrafią skutecznie walczyć o trzy punkty.

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie trybun. Kurs na wygraną Arki Gdynia wynosi około 2.35, typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 3.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10.

Arka Gdynia Zagłębie Lubin 2.35 3.10 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2026 13:10

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Arka: Węglarz – Szota, Marcjanik, Gojny – Kocyła, Sidibe, Jakubczyk, Kubiak – Szysz, Gutkovskis, Kerk

Zagłębie: Burić – Corluka, Nalepa, Michalski, Lucić – Dąbrowski, Kolan – Diaz, Reguła, Grzybek – Szabo

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie między Arką Gdynia a Zagłębiem Lubin oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Piotr Glamowski i Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gdyni już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 19:00.

