Arka Gdynia – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2026)

Arka Gdynia - Widzew Łódź: typy i kursy na mecz 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (15 marca) o godzinie 12:15.

Arka – Widzew, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia na dole tabeli. A w nim Arka Gdynia przed własną publicznością podejmie Widzew Łódź. Obie drużyny znajdują się w niełatwej sytuacji i wciąż muszą walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie w końcowym rozrachunku sezonu. Zapowiada się więc bardzo zacięty pojedynek, w którym nie zabraknie walki od pierwszej do ostatniej minuty.

Ja uważam, że niedzielne starcia zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Widzewa

Arka – Widzew, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w ostatnim meczu zaprezentowała się z wyśmienitej strony. Drużyna z Trójmiasta ograła bowiem Wisłę Płock (3:0). We wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczni Dawida Szwargi odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z GKS-em Katowice), zaliczyli jeden remis (2:2 z Lechią Gdańsk), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Pogonią Szczecin i 1:3 z Radomiakiem Radom).

Widzew Łódź natomiast ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Goście niedzielnego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Wisłą Płock oraz 2:1 z Lechem Poznań), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cracovią), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Pogonią Szczecin i po rzutach karnych z GKS-em Katowice w Pucharze Polski).

Arka – Widzew, historia

Historia rywalizacji Arki Gdynia z Widzewem Łódź sięga jeszcze czasów, gdy oba zespoły regularnie spotykały się w Ekstraklasie pod koniec XX wieku. Widzew w przeszłości należał do czołowych drużyn w Polsce i często był faworytem tych pojedynków, jednak Arka potrafiła sprawiać niespodzianki, zwłaszcza na własnym stadionie. W kolejnych latach drogi obu klubów wielokrotnie się rozchodziły, ponieważ występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Mimo to ich bezpośrednie starcia wciąż wzbudzają spore zainteresowanie kibiców i często przynoszą sporo emocji.

Arka – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Widzew Łódź. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Arki Gdynia natomiast sięga nawet 3.25.

Arka Gdynia Widzew Łódź 3.25 3.15 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2026 09:13

Arka – Widzew, kto wygra?

Arka – Widzew, przewidywane składy

Arka – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 360, Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Rywalizację ponadto możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

