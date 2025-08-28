Arka Gdynia – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (29.08.2025)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Arka Gdynia – Wisła Płock: przewidywania

W piątkowy wieczór jako pierwszy tego dnia mecz w PKO Ekstraklasie odbędzie się starcie pomiędzy Arką Gdynia a Wisłą Płock. Wiele wskazuje na to, że w starciu dwóch beniaminków mamy wyraźnego faworyta. Tak przynajmniej pokazuje tabela, bowiem goście znajdują się na pierwszym miejscu w stawce, a gospodarze dopiero na odległej 15. lokacie. Dlatego też raczej należy uznać, że to ekipa Nafciarzy jest faworytem tej rywalizacji.

Z pewnością jednak można spodziewać się sporej liczby emocji i być może także goli, bowiem Wisła Płock potrafi stwarzać okazje strzeleckie, a Arka dopuszcza do strzałów na własną bramkę.

Arka Gdynia – Wisła Płock: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki zdecydowanie przemawiają na korzyść Wisły Płock. Wszystko bowiem wskazuje na to, że płocczanie powinni być w tym starciu faworytem, choć mieli zdecydowanie mniej czasu na regenerację. Swój mecz z Zagłębiem Lubin rozgrywali w poniedziałkowy wieczór i choć wygrali 2:1, to kosztował on ich wiele wysiłku. Wcześniej udało się pokonać także Legię Warszawa przed własną publicznością, a w sumie podopieczni Mariusza Misury na swoim koncie mają aż 16 punktów i zajmują samodzielnie 1. miejsce w ligowej tabeli.

Dużo mniej szczęścia i po prostu jakości mają gracze z Gdyni, bowiem Arka do tej pory uzbierała raptem pięć oczek i zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce. Z pewnością wymagający dla ekipy Dawida Szwargi był także mecz z Lechią Gdańsk w ramach derbów Trójmiasta. Te zakończyły się porażką gdynian, tak samo, jak wcześniejszy mecz z GKS-em Katowice. Jedyne do tej pory zwycięstwo miało miejsce w starciu z Pogonią Szczecin przed własną publicznością.

Arka Gdynia – Wisła Płock: historia

Oba te zespoły są beniaminkami PKO Ekstraklasy, a więc miały oczywiście okazję rywalizować ze sobą w poprzednim sezonie. Wówczas jeszcze na poziomie Betclic 1. ligi raz wygrywała Arka Gdynia, a raz Wisła Płock. Co ciekawe, oba te zwycięstwa zaliczały drużyny, które akurat były gospodarzami meczu. Sezon wcześniej jednak dwukrotnie lepsza okazywała się drużyna z Trójmiasta. Ostatni remis pomiędzy Arką i Wisłą Płock padł w czerwcu 2020 roku, wówczas było 0:0.

Arka Gdynia – Wisła Płock: kto wygra?

Arka Gdynia – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Arki Gdynia. Wydaje się jednak, że to piłkarze z Płocka powinni w tym meczu poradzić sobie lepiej. Niemniej kurs na trzy punkty wynosi około 2.60. Jeśli chcemy zagrać na podział punktów, to możemy to zrobić za mniej więcej 3.50. Z kolei zwycięstwo Wisły Płock można postawić za 2.80.

Arka Gdynia Wisła Płock 2.60 3.50 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2025 21:45 .

Arka Gdynia – Wisła Płock: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

