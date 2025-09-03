Argentyna – Wenezuela: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Argentyna - Wenezuela: typy kursy na mecz 17. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (4 sierpnia) o godzinie 1:30 czasu polskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna – Wenezuela, typy bukmacherskie

Już w piątkową noc polscy kibice będą mogli zobaczyć w akcji Argentynę. Mistrzowie Świata przed własną publicznością zmierzą się z Wenezuelą w ramach 17. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego zapewnili już sobie nie tylko awans, ale również pierwszą lokatę na koniec eliminacji Ameryki Południowej. La Vinotinto natomiast wciąż walczą o miejsce premiowane kwalifikacją na mundial. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że argentyński golkiper zakończy spotkanie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: Wenezuela strzeli gola – nie

Argentyna – Wenezuela, ostatnie wyniki

Argentyna notuje znakomite wyniki. Mistrzowie Świata w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Urugwajem, 2:0 z młodzieżową reprezentacją Argentyny, 4:1 z Brazylią oraz 1:0 z Chile), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Kolumbią).

Wenezuela natomiast nie może się pochwalić tak dobrymi wynikami. Goście piątkowego starcia w ostatnich pięciu meczach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Peru i 2:0 z Boliwią), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z USA, 1:2 z Ekwadorem i 0:2 z Urugwajem).

Argentyna – Wenezuela, historia

Ostatnie starcie między tymi zespołami miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Rywalizacja Argentyny z Wenezuelą wówczas zakończyła się remisem 1:1. Poprzednie cztery rywalizacje tych reprezentacji kończyły się trzema triumfami obecnych mistrzów świata, a także jednym zwycięstwem La Vinotinto.

Argentyna – Wenezuela, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Argentyna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Wenezueli natomiast sięga aż 12.5.

Argentyna Wenezuela 1.23 6.10 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2025 14:41 .

Argentyna – Wenezuela, kto wygra?

Argentyna – Wenezuela, przewidywane składy

Argentyna – Wenezuela, przewidywane składy

Argentyna Lionel Scaloni Wenezuela Fernando Batista Argentyna Lionel Scaloni 4-4-2 Przewidywany skład

23 Martinez 16 Lucero 13 Romero 19 Otamendi 3 Tagliafico 7 Paul 5 Paredes 20 Allister 15 Almada 10 Messi 9 Alvarez 10 Soteldo 23 Rondon 7 Savarino 18 Jr 26 Pereira 8 Rincon 15 Navarro 3 Angel 2 Ferraresi 4 Aramburu 22 Romo

4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Wenezuela Fernando Batista Rezerwowi 1 Walter Benitez 2 Juan Foyth 4 Gonzalo Montiel 6 Leonardo Balerdi 8 Marcos Acuna 12 Geronimo Rulli 14 Exequiel Palacios 17 Giuliano Simeone 18 Nico Paz 22 Lautaro Martinez 24 Valentin Carboni 26 Giovani Lo Celso 1 Wuilker Faríñez 5 Christian Makoun 6 Matías Lacava 12 Alain Baroja 14 Jhon Chancellor 17 Josef Martinez 20 Eduard Bello 21 Alexander Gonzalez

Argentyna – Wenezuela, transmisja meczu

Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz również nie będzie do obejrzenia drogą online.

