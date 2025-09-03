Argentyna – Wenezuela: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

14:48, 3. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Argentyna - Wenezuela: typy kursy na mecz 17. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (4 sierpnia) o godzinie 1:30 czasu polskiego.

Leo Messi
PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna – Wenezuela, typy bukmacherskie

Już w piątkową noc polscy kibice będą mogli zobaczyć w akcji Argentynę. Mistrzowie Świata przed własną publicznością zmierzą się z Wenezuelą w ramach 17. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego zapewnili już sobie nie tylko awans, ale również pierwszą lokatę na koniec eliminacji Ameryki Południowej. La Vinotinto natomiast wciąż walczą o miejsce premiowane kwalifikacją na mundial. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że argentyński golkiper zakończy spotkanie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: Wenezuela strzeli gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.70
Wenezuela strzeli gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 03.09.2025 14⁚35 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Argentyna – Wenezuela, ostatnie wyniki

Argentyna notuje znakomite wyniki. Mistrzowie Świata w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Urugwajem, 2:0 z młodzieżową reprezentacją Argentyny, 4:1 z Brazylią oraz 1:0 z Chile), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Kolumbią).

Wenezuela natomiast nie może się pochwalić tak dobrymi wynikami. Goście piątkowego starcia w ostatnich pięciu meczach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Peru i 2:0 z Boliwią), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z USA, 1:2 z Ekwadorem i 0:2 z Urugwajem).

Argentyna – Wenezuela, historia

Ostatnie starcie między tymi zespołami miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Rywalizacja Argentyny z Wenezuelą wówczas zakończyła się remisem 1:1. Poprzednie cztery rywalizacje tych reprezentacji kończyły się trzema triumfami obecnych mistrzów świata, a także jednym zwycięstwem La Vinotinto.

Argentyna – Wenezuela, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Argentyna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Wenezueli natomiast sięga aż 12.5.

Argentyna
Wenezuela
1.23
6.10
12.5
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2025 14:41.

Argentyna – Wenezuela, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Argentyny
  • remisem
  • wygraną Wenezueli
0 Votes

Argentyna – Wenezuela, przewidywane składy

Argentyna – Wenezuela, transmisja meczu

Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz również nie będzie do obejrzenia drogą online.

