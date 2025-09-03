Argentyna – Wenezuela: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Argentyna – Wenezuela, typy bukmacherskie
Już w piątkową noc polscy kibice będą mogli zobaczyć w akcji Argentynę. Mistrzowie Świata przed własną publicznością zmierzą się z Wenezuelą w ramach 17. kolejki eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Lionela Scaloniego zapewnili już sobie nie tylko awans, ale również pierwszą lokatę na koniec eliminacji Ameryki Południowej. La Vinotinto natomiast wciąż walczą o miejsce premiowane kwalifikacją na mundial. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że argentyński golkiper zakończy spotkanie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: Wenezuela strzeli gola – nie
Argentyna – Wenezuela, ostatnie wyniki
Argentyna notuje znakomite wyniki. Mistrzowie Świata w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Urugwajem, 2:0 z młodzieżową reprezentacją Argentyny, 4:1 z Brazylią oraz 1:0 z Chile), a także zanotowali jeden remis (1:1 z Kolumbią).
Wenezuela natomiast nie może się pochwalić tak dobrymi wynikami. Goście piątkowego starcia w ostatnich pięciu meczach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Peru i 2:0 z Boliwią), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z USA, 1:2 z Ekwadorem i 0:2 z Urugwajem).
Argentyna – Wenezuela, historia
Ostatnie starcie między tymi zespołami miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Rywalizacja Argentyny z Wenezuelą wówczas zakończyła się remisem 1:1. Poprzednie cztery rywalizacje tych reprezentacji kończyły się trzema triumfami obecnych mistrzów świata, a także jednym zwycięstwem La Vinotinto.
Argentyna – Wenezuela, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest Argentyna. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Wenezueli natomiast sięga aż 12.5.
Argentyna – Wenezuela, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Argentyny
- remisem
- wygraną Wenezueli
0 Votes
Argentyna – Wenezuela, przewidywane składy
|1Walter Benitez
|2Juan Foyth
|4Gonzalo Montiel
|6Leonardo Balerdi
|8Marcos Acuna
|12Geronimo Rulli
|14Exequiel Palacios
|17Giuliano Simeone
|18Nico Paz
|22Lautaro Martinez
|24Valentin Carboni
|26Giovani Lo Celso
|1Wuilker Faríñez
|5Christian Makoun
|6Matías Lacava
|12Alain Baroja
|14Jhon Chancellor
|17Josef Martinez
|20Eduard Bello
|21Alexander Gonzalez
Argentyna – Wenezuela, transmisja meczu
Spotkanie Argentyna – Wenezuela nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz również nie będzie do obejrzenia drogą online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.