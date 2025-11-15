Albania – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

Albania – Anglia: typy bukmacherskie
Eliminacje do mistrzostw świata 2026 są już na finiszu. Przed nami ostatnia kolejka zmagań o udział na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Udziału w turnieju od dawna pewna jest reprezentacja Anglii, której celem w niedzielnym meczu będzie skończenie zmagań z kompletem punktów. Anglicy spróbują też zakończyć kwalifikacje bez straconej bramki. Czy Albania namiesza w planach faworyta? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Albania – Anglia: ostatnie wyniki
Reprezentacja Albanii nie należy do najmocniejszych drużyn w Europie. Mimo tego Albańczycy mogą aktualnie szczycić się serię pięciu zwycięstw z rzędu. Passa ta zaczęła się od wrześniowego triumfu z Gibraltarem. Od tego czasu piłkarze z Albanii pokonali jeszcze Łotwę, Serbię, Jordanię oraz Andorę.
Pięć meczów z rzędu wygrała także reprezentacja Anglii. W jej przypadku było to jednak bardziej spodziewane. Anglicy od września pokonali Andorę, Łotwę, Walię, a także dwukrotnie Walię. Co ciekawe, reprezentanci Anglii nie stracili w tych potyczkach żadnej bramki.
Albania – Anglia: historia
Reprezentacje te grają ze sobą wyłącznie w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Stawką poprzednich potyczek tych reprezentacji były punkty w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. Anglicy nie pozostawili Albańczykom żadnych złudzeń. Na wyjeździe wygrali oni 2:0, a u siebie aż 5:0. Z kolei najnowsza potyczka przypadła na marzec tego roku, kiedy to Anglia wygrała z Albanią 2:0.
Albania – Anglia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta niedzielnej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces drużyny gości oscylują na poziomie 1.42. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Albanii to między 7.25 a nawet 8.10. Jeżeli uważasz, że w Tiranie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 4.55.
Albania – Anglia: kto wygra?
Albania – Anglia: przewidywane składy
|2Ivan Balliu
|9Jasir Asani
|10Nedim Bajrami
|11Myrto Uzuni
|12Mario Dajsinani
|13Indrit Tuci
|16Medon Berisha
|17Naser Aliji
|18Ardian Ismajli
|19Mirlind Daku
|20Ylber Ramadani
|23Simon Simoni
|2Trevoh Chalobah
|8Jordan Henderson
|10Jude Bellingham
|12Dan Burn
|13Dean Henderson
|14Djed Spence
|17Phil Foden
|18Jarell Quansah
|19Jarrod Bowen
|20Eberechi Eze
|22Adam Wharton
|23James Trafford
Albania – Anglia: transmisja meczu
Mecz Albania – Anglia odbędzie się w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.
