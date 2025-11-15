Albania – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

19:28, 15. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Albania - Anglia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Bukayo Saka
PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Albania – Anglia: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 są już na finiszu. Przed nami ostatnia kolejka zmagań o udział na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Udziału w turnieju od dawna pewna jest reprezentacja Anglii, której celem w niedzielnym meczu będzie skończenie zmagań z kompletem punktów. Anglicy spróbują też zakończyć kwalifikacje bez straconej bramki. Czy Albania namiesza w planach faworyta? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,80
Powyżej 2‚5 bramki – TAK
*Kursy z 15.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Albania – Anglia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Albanii nie należy do najmocniejszych drużyn w Europie. Mimo tego Albańczycy mogą aktualnie szczycić się serię pięciu zwycięstw z rzędu. Passa ta zaczęła się od wrześniowego triumfu z Gibraltarem. Od tego czasu piłkarze z Albanii pokonali jeszcze Łotwę, Serbię, Jordanię oraz Andorę.

Pięć meczów z rzędu wygrała także reprezentacja Anglii. W jej przypadku było to jednak bardziej spodziewane. Anglicy od września pokonali Andorę, Łotwę, Walię, a także dwukrotnie Walię. Co ciekawe, reprezentanci Anglii nie stracili w tych potyczkach żadnej bramki.

Albania – Anglia: historia

Reprezentacje te grają ze sobą wyłącznie w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Stawką poprzednich potyczek tych reprezentacji były punkty w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. Anglicy nie pozostawili Albańczykom żadnych złudzeń. Na wyjeździe wygrali oni 2:0, a u siebie aż 5:0. Z kolei najnowsza potyczka przypadła na marzec tego roku, kiedy to Anglia wygrała z Albanią 2:0.

Albania – Anglia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta niedzielnej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces drużyny gości oscylują na poziomie 1.42. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Albanii to między 7.25 a nawet 8.10. Jeżeli uważasz, że w Tiranie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 4.55.

Albania
Remis
Anglia
7.40
4.60
1.42
8.10
4.55
1.41
7.40
4.55
1.39
7.25
4.55
1.36
8.10
4.60
1.42
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 listopada 2025 19:10.

Albania – Anglia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Albanii
  • Remis
  • Wygrana Anglii
  • Wygrana Albanii 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Anglii 100%

1+ Votes

Albania – Anglia: przewidywane składy

Albania – Anglia: transmisja meczu

Mecz Albania – Anglia odbędzie się w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

