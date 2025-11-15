Albania – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Albania – Anglia: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 są już na finiszu. Przed nami ostatnia kolejka zmagań o udział na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Udziału w turnieju od dawna pewna jest reprezentacja Anglii, której celem w niedzielnym meczu będzie skończenie zmagań z kompletem punktów. Anglicy spróbują też zakończyć kwalifikacje bez straconej bramki. Czy Albania namiesza w planach faworyta? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Albania – Anglia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Albanii nie należy do najmocniejszych drużyn w Europie. Mimo tego Albańczycy mogą aktualnie szczycić się serię pięciu zwycięstw z rzędu. Passa ta zaczęła się od wrześniowego triumfu z Gibraltarem. Od tego czasu piłkarze z Albanii pokonali jeszcze Łotwę, Serbię, Jordanię oraz Andorę.

Pięć meczów z rzędu wygrała także reprezentacja Anglii. W jej przypadku było to jednak bardziej spodziewane. Anglicy od września pokonali Andorę, Łotwę, Walię, a także dwukrotnie Walię. Co ciekawe, reprezentanci Anglii nie stracili w tych potyczkach żadnej bramki.

Albania – Anglia: historia

Reprezentacje te grają ze sobą wyłącznie w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Stawką poprzednich potyczek tych reprezentacji były punkty w eliminacjach do mistrzostw świata w 2022 roku. Anglicy nie pozostawili Albańczykom żadnych złudzeń. Na wyjeździe wygrali oni 2:0, a u siebie aż 5:0. Z kolei najnowsza potyczka przypadła na marzec tego roku, kiedy to Anglia wygrała z Albanią 2:0.

Albania – Anglia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta niedzielnej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces drużyny gości oscylują na poziomie 1.42. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Albanii to między 7.25 a nawet 8.10. Jeżeli uważasz, że w Tiranie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 4.55.

Albania – Anglia: kto wygra?

Albania – Anglia: przewidywane składy

Albania Sylvinho Anglia Thomas Tuchel Albania Sylvinho 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Strakosha 4 Hysaj 6 Djimsiti 5 Ajeti 3 Mitaj 15 Shehu 8 Asllani 14 Laci 22 Broja 7 Manaj 21 Hoxha 9 Kane 11 Rashford 15 Rogers 7 Saka 4 Rice 6 Anderson 21 O’Reilly 5 Konsa 16 Stones 3 James 1 Pickford 1 Strakosha 4 Hysaj 6 Djimsiti 5 Ajeti 3 Mitaj 15 Shehu 8 Asllani 14 Laci 22 Broja 7 Manaj 21 Hoxha 9 Kane 11 Rashford 15 Rogers 7 Saka 4 Rice 6 Anderson 21 O’Reilly 5 Konsa 16 Stones 3 James 1 Pickford 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Anglia Thomas Tuchel Rezerwowi 2 Ivan Balliu 9 Jasir Asani 10 Nedim Bajrami 11 Myrto Uzuni 12 Mario Dajsinani 13 Indrit Tuci 16 Medon Berisha 17 Naser Aliji 18 Ardian Ismajli 19 Mirlind Daku 20 Ylber Ramadani 23 Simon Simoni 2 Trevoh Chalobah 8 Jordan Henderson 10 Jude Bellingham 12 Dan Burn 13 Dean Henderson 14 Djed Spence 17 Phil Foden 18 Jarell Quansah 19 Jarrod Bowen 20 Eberechi Eze 22 Adam Wharton 23 James Trafford

Albania – Anglia: transmisja meczu

Mecz Albania – Anglia odbędzie się w niedzielę (16 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

