AFC Sunderland – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2026)

23:56, 31. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Sunderland - Manchester City: typy i kursy na mecz 19. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Ruben Dias
PressFocus Na zdjęciu: Ruben Dias

Sunderland – Manchester City: typy bukmacherskie

Na jedno z najbardziej interesujących spotkań w 19. kolejce Premier League wygląda rywalizacja Sunderland Manchester City. Będzie to konfrontacja beniaminka z pretendentem do mistrzostwa Anglii. Gospodarze to jednak siódma najlepsza ekipa w stawce, stąd ich kibice mogą mieć nadzieję, że uda im się rozpocząć 2026 rok od sprawienia niespodzianki. Mój typ: remis.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
5,10
Remis
przejdź do STS
*Kursy z 31.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Sunderland – Manchester City: ostatnie wyniki

Minione tygodnie były dosyć udane dla zawodników Sunderlandu. Beniaminkowi udało się między innymi zremisować 1:1 na Anfield z Liverpoolem. Cenne było również zwycięstwo 1:0 z Newcastle United. Z tej perspektywy nieco rozczarowujące mogą wydawać się niedawne remisy z Brighton (0:0) i Leeds United (1:1).

Manchester City przez ostatni miesiąc prezentuje formą na miarę mistrza Anglii. Podopieczni Pepa Guardioli licząc wszystkie rozgrywki, mają passę ośmiu zwycięstw z rzędu. Rozkład przeciwników nie był zbyt wymagający, ale i tak warto docenić ich regularność i formę. Wicelider tabeli uporał się z Crystal Palace, West Hamem United, czy Nottingham Forest.

Sunderland – Manchester City: historia

W tym sezonie kluby te zagrały ze sobą po raz pierwszy od marca 2017 roku. Wówczas Manchester City wygrał w delegacji 2:0. Teraz wynik był jeszcze bardziej okazały, ponieważ popularni Obywateli pokonali u siebie Sunderland 3:0.

Sunderland – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora czwartkowej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Manchester City (kurs 1.40). Wygrana Sunderlandu wiąże się ze współczynnikiem 7.75. Kursy na remis wahają się od 4.80 do 5.10.

Sunderland
Remis
Manchester City
7.75
5.10
1.40
7.30
4.90
1.40
7.25
4.80
1.35
7.75
5.10
1.40
Sunderland – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Sunderlandu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City
  • Wygrana Sunderlandu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City

Sunderland – Manchester City: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Sunderland – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Manchester City odbędzie się w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

