AFC Sunderland – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2026)

Na jedno z najbardziej interesujących spotkań w 19. kolejce Premier League wygląda rywalizacja Sunderland – Manchester City. Będzie to konfrontacja beniaminka z pretendentem do mistrzostwa Anglii. Gospodarze to jednak siódma najlepsza ekipa w stawce, stąd ich kibice mogą mieć nadzieję, że uda im się rozpocząć 2026 rok od sprawienia niespodzianki. Mój typ: remis.

Sunderland – Manchester City: ostatnie wyniki

Minione tygodnie były dosyć udane dla zawodników Sunderlandu. Beniaminkowi udało się między innymi zremisować 1:1 na Anfield z Liverpoolem. Cenne było również zwycięstwo 1:0 z Newcastle United. Z tej perspektywy nieco rozczarowujące mogą wydawać się niedawne remisy z Brighton (0:0) i Leeds United (1:1).

Manchester City przez ostatni miesiąc prezentuje formą na miarę mistrza Anglii. Podopieczni Pepa Guardioli licząc wszystkie rozgrywki, mają passę ośmiu zwycięstw z rzędu. Rozkład przeciwników nie był zbyt wymagający, ale i tak warto docenić ich regularność i formę. Wicelider tabeli uporał się z Crystal Palace, West Hamem United, czy Nottingham Forest.

Sunderland – Manchester City: historia

W tym sezonie kluby te zagrały ze sobą po raz pierwszy od marca 2017 roku. Wówczas Manchester City wygrał w delegacji 2:0. Teraz wynik był jeszcze bardziej okazały, ponieważ popularni Obywateli pokonali u siebie Sunderland 3:0.

Sunderland – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora czwartkowej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Manchester City (kurs 1.40). Wygrana Sunderlandu wiąże się ze współczynnikiem 7.75. Kursy na remis wahają się od 4.80 do 5.10.

Sunderland – Manchester City: kto wygra?

Sunderland – Manchester City: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Sunderland – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Manchester City odbędzie się w czwartek (1 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

