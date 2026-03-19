Bournemouth – Manchester United: typy bukmacherskie

W 31. kolejce Premier League jako pierwszy w kolejności odbędzie się mecz na Vitality Stadium. To tam passę dziesięciu spotkań z rzędu bez porażki postara się przedłużyć Bournemouth. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ na obiekcie popularnych Wisienek stawi się Manchester United. Drużyna gości prezentuje wysoką formę i ma wszelkie argumenty, aby wygrać w piątkowy wieczór. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Bournemouth – Manchester United: ostatnie wyniki

Piłkarze Bournemouth nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów. Kibice tego klubu nie mogą być jednak w pełni zadowoleni z tej statystyki, ponieważ ich ulubieńcy wygrali w tym okresie zaledwie raz. 10 lutego pokonali w delegacji Everton 2:1. Od tego momentu strzelili zaledwie jednego gola, a punktami podzielili się z West Hamem, Sunderlandem, Brentfordem oraz Burnley.

W analogicznym okresie więcej punktów zgromadził Manchester United i to pomimo porażki 1:2 z Newcastle United. Czerwonym Diabłom zdarzyła się jeszcze jedna wpadka w postaci remisu 1:1 z West Hamem. W pozostałych potyczkach Michael Carrick i spółka spisali się bez zarzutu. Na szczególną uwagę zasługuje ich wygrana 3:1 z Aston Villą, dzięki której ekipa z Old Trafford jest na podium ligowej tabeli.

Bournemouth – Manchester United: historia

Ostatni bezpośredni pojedynek tych drużyn to być może najlepszy mecz sezonu 2025/2026. W meczu rozegranym na Old Trafford padło aż osiem bramek, a mimo tego nie udało się wyłonić zwycięzcy. Manchester United do szatni schodził prowadząc 2:1, ale krótko po niej przegrywał już 2:3. Czerwone Diabły zdołały odwrócić losy tego spotkania na 4:3, ale ostatnie słowo należało do Bournemouth. Ich bramka na 4:4 oznaczała podział punktów.

Bournemouth – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 2.15, przy współczynniku 3.10 na sukces Bournemouth. Remis wyceniono kursem między 3.50 a 3.70.

Bournemouth – Manchester United: kto wygra?

Bournemouth – Manchester United: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Bournemouth – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Manchester United odbędzie się w piątek (20 marca) o godzinie 21;00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

