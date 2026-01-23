AFC Bournemouth – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Bournemouth – Liverpool: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League o utrzymanie się w czołowej czwórce ligowej tabeli zagra Liverpool. Jego przeciwnikiem będzie Bournemouth. To starcie drużyn, które zremisowały w ostatniej kolejce, a punkty bardzo by im się przydały. The Reds mają ostatnio problem z wygrywaniem, więc przełamanie w sobotniej potyczce bardzo by im pomogło. Czy do niego dojdzie? Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Bournemouth – Liverpool: ostatnie wyniki

Zawodnicy Bournemouth wygrali zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów. Znaleźli oni sposób na pokonanie przed własną publicznością Tottenhamu 3:2. Łącznie w tym okresie ich średnia to zaledwie jeden punkt na mecz, co plasuje się w dole ligowej tabeli.

Nieznacznie lepiej i znacznie poniżej swoich możliwości, wypadł Liverpool. The Reds także wygrali tylko jedno z pięciu spotkań. Komplet punktów udało się zdobyć tylko z ostatnim w tabeli Premier League, Wolverhampton (2:1).

Bournemouth – Liverpool: historia

Piłkarze Liverpoolu mają patent na Bournemouth. The Reds potwierdzili to w tym sezonie na Anfield. W sierpniu ubiegłego roku gracze Arne Slota wygrali 4:2, Jeszcze lepiej poszło im sezon wcześniej, kiedy to w dwumeczu wygrali aż 5:0.

Bournemouth – Liverpool: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.92. Współczynnik na zwycięstwo Bournemouth ustalono na poziomie 3.60. Z kolei kurs na remis to między 3.70 a 3.85.

Bournemouth – Liverpool: kto wygra?

Bournemouth – Liverpool: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Bournemouth – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Liverpool odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

