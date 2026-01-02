AFC Bournemouth – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: David Raya

Bournemouth – Arsenal: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 20. kolejce Premier League będzie rywalizacja Bournemouth – Arsenal. Gospodarze w tym sezonie przegrali na Vitality Stadium zaledwie jeden z dziewięciu meczów. Z kolei Kanonierzy już czterokrotnie tracili punkty w delegacji. Przed nimi zatem spore wyzwanie. Czy faworyt upora się z gospodarzami? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Bournemouth – Arsenal: ostatnie wyniki

Na wyniki Bournemouth można patrzeć optymistycznie i pesymistycznie. Pozytywem jest zaledwie jedna porażka w pięciu ostatnich meczach. Za minus traktować trzeba brak choćby jednego zwycięstwa w tym okresie. Rozkład przeciwników był jednak wymagający. Bournemouth dwukrotnie zremisowało z Chelsea (2:2 i 0:0) oraz raz z Manchesterem United (4:4).

W minionej kolejce Arsenal zrobił ważny krok w stronę wygrania mistrzostwa Anglii. Londyńczycy rozbili 4:1 Aston Villę, która dreptała im po piętach w tabeli Premier League. Dla Kanonierów był to czwarty triumf z rzędu w angielskiej elicie. Wcześniej udało się pokonać Wolverhampton (2:1), Everton (1:0) i Brighton (2:1).

Bournemouth – Arsenal: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League. To dobra wiadomość dla Arsenalu, który nie potrafił zdobyć z Bournemouth ani jednego punktu. Rywal okazał się mocniejszy zarówno w Londynie (2:1), jak i przed własną publicznością (2:0).

Bournemouth – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora sobotniej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Arsenal (kurs 1.50). Wygrana Bournemouth wiąże się ze współczynnikiem około 5.90. Kursy na remis wahają się od 4.30 do 4.65.

Bournemouth – Arsenal: kto wygra?

Bournemouth – Arsenal: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard

Bournemouth – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Arsenal odbędzie się w sobotę (3 stycznia) o godzinie 18:30 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

