AFC Bournemouth – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2026)

17:32, 2. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Bournemouth - Arsenal: typy i kursy na mecz 20. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

David Raya
PressFocus Na zdjęciu: David Raya

Bournemouth – Arsenal: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 20. kolejce Premier League będzie rywalizacja Bournemouth Arsenal. Gospodarze w tym sezonie przegrali na Vitality Stadium zaledwie jeden z dziewięciu meczów. Z kolei Kanonierzy już czterokrotnie tracili punkty w delegacji. Przed nimi zatem spore wyzwanie. Czy faworyt upora się z gospodarzami? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,02
Obie drużyny strzelą – NIE
przejdź do STS
*Kursy z 02.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bournemouth – Arsenal: ostatnie wyniki

Na wyniki Bournemouth można patrzeć optymistycznie i pesymistycznie. Pozytywem jest zaledwie jedna porażka w pięciu ostatnich meczach. Za minus traktować trzeba brak choćby jednego zwycięstwa w tym okresie. Rozkład przeciwników był jednak wymagający. Bournemouth dwukrotnie zremisowało z Chelsea (2:2 i 0:0) oraz raz z Manchesterem United (4:4).

W minionej kolejce Arsenal zrobił ważny krok w stronę wygrania mistrzostwa Anglii. Londyńczycy rozbili 4:1 Aston Villę, która dreptała im po piętach w tabeli Premier League. Dla Kanonierów był to czwarty triumf z rzędu w angielskiej elicie. Wcześniej udało się pokonać Wolverhampton (2:1), Everton (1:0) i Brighton (2:1).

Bournemouth – Arsenal: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League. To dobra wiadomość dla Arsenalu, który nie potrafił zdobyć z Bournemouth ani jednego punktu. Rywal okazał się mocniejszy zarówno w Londynie (2:1), jak i przed własną publicznością (2:0).

Bournemouth – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora sobotniej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Arsenal (kurs 1.50). Wygrana Bournemouth wiąże się ze współczynnikiem około 5.90. Kursy na remis wahają się od 4.30 do 4.65.

Bournemouth
Remis
Arsenal
5.90
4.30
1.50
5.70
4.65
1.51
6.00
4.55
1.46
5.75
4.40
1.44
6.00
4.65
1.51
Odds are subject to change. Last updated 2 stycznia 2026 17:15

Bournemouth – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Bournemouth
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Bournemouth 0%
  • Remis 50%
  • Wygrana Arsenalu 50%

2+ Votes

Bournemouth – Arsenal: przewidywane składy

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard

Bournemouth – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Arsenal odbędzie się w sobotę (3 stycznia) o godzinie 18:30 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

