Znicz - Odra Opole to jeden z kilku wtorkowych meczów 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Szczególnie ważny dla gości w kontekście walki o utrzymanie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Stanclik

Znicz Pruszków – Odra Opole, gdzie oglądać?

Znicz Pruszków i Odra Opole to ekipy, które dzieli w tabeli Betclic 1. Ligi różnica 13 punktów. Drużyna Grzegorza Szoki zadomowiła się na 10. pozycji z 36 punktami. Tymczasem na 14. pozycji plasuje się zespół Jarosława Skrobacza.

Znicz przystąp[i do potyczki, będąc od trzech spotkań bez wygranej. Ostatnio przegrał z Chrobrym Głogów (2:3). Z kolei Odra ma za sobą nieudaną inaugurację ligową na Itaka Arenie, przegrywając z Polonią Warszawa (0:1).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Znicz Pruszków – Odra Opole, transmisja w TV

Wtorkowej batalii nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Znicz Pruszków – Odra Opole nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych.

Znicz Pruszków – Odra Opole, transmisja online

Rywalizacja na obiekcie w Pruszkowie będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Znicz – Odra zacznie się o godzinie 18:00 i skomentują go Sławomir Kwiatkowski oraz Piotr Dziewicki. Ponadto starcie w ramach 27. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Znicz Pruszków – Odra Opole, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Znicza

wygraną Odry

remisem wygraną Znicza

wygraną Odry

remisem 0 Votes

Znicz Pruszków – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Znicza kształtuje się na poziomie 2.25.

Znicz Pruszków Odra Opole 2.25 3.25 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2025 11:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Znicz – Odra? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Znicz – Odra? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (8 kwietnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.