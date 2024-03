PressFocus Na zdjęciu:

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, gdzie oglądać

Zagłębie Sosnowiec rozgrywa katastrofalny sezon w ramach Fortuna 1 Ligi. Zespół zasłużenie szoruje po dnie tabeli, mając aż sześć punktów straty do najbliższego Podbeskidzia. Sosnowiczanie po raz ostatni wygrali w lidze jeszcze we wrześniu. A w niedzielę na ich stadion przyjedzie Odra Opole. Gościom też nie wiedzie się najlepiej, ale między trzema niedawnymi porażkami prześlizgnął się triumf nad wspomnianym Podbeskidziem. Tym samym zespół z Opola wciąż utrzymuje dystans oczka do grupy barażowej.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wytypować murowanego faworyta. Delikatnie większe szanse dają jednak przyjezdnym z Opola.

Zagłębie Sosnowiec Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 06:36 .

