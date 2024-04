Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Borecki

Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: gdzie oglądać?

Arkowcy są na dobrej drodze, aby po kilku latach nieobecności wrócić do gry na poziomie Ekstraklasy. Zespół z Gdyni obecnie zajmuje 2. miejsce w lidze z dorobkiem 55 punktów. Nad trzecią aktualnie Wisłą Kraków ma sześć punktów przewagi. Jeśli w meczu z Resovią zgarną komplet punktów, to powoli w trójmieście mogą szykować się do fety z powodu upragnionego awansu.

Natomiast nastroje w obozie Resovii cały czas są nerwowe. Podopieczni Rafała Ulatowskiego robią, co mogą, żeby utrzymać się w Fortuna 1. Lidze, lecz na tę chwilę znajdują się w strefie spadkowej. Resovia jest na 16. miejscu, lecz do bezpiecznej pozycji traci tylko jeden punkt. Walka o utrzymanie będzie trwać do końca sezonu, bowiem trzy drużyny uwikłane w zacięty bój o życie dzielą zaledwie dwa oczka. Sprawdź nasze typy na mecz Arka – Resovia.

Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Arką Gdynia i Resovią Rzeszów będzie transmitowany w telewizji. Od godziny 12:30 będzie można go obejrzeć na kanale Polsat Sport.

Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: transmisja online

Rywalizacja będzie dostępna w internecie, a śledzić ją można dzięki usłudze Polsat Box Go. Aby obejrzeć mecz w internecie, należy wykupić abonament.

Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: kto wygra?

Arka Gdynia – Resovia Rzeszów: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta wskazują Arkę Gdynia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to 1.43. W przypadku zwycięstwa gości współczynnik wynosi 7.00

