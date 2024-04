Miedź Legnica – Znicz Pruszków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.04.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Tarsi Aguado

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: gdzie oglądać?

Spotkanie drużyn ze środka stawki, w którym większe szanse ma Miedź Legnica. Legniczanie wciąż nie stracili szans na grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Aczkolwiek zadanie to może okazać się niewykonalne, bowiem zajmują aktualnie 10. miejsce, a strata do szóstej w tabeli Odry Opole wynosi pięć punktów. Ponadto przed nimi w tabeli ligowej są jeszcze trzy inne zespoły.

Znicz w najbliższych tygodniach może zapewnić sobie utrzymanie w Fortuna 1. Lidze. Póki co ekipa z Pruszkowa ma 34 punkty, co daje im 12. miejsce. Nad strefą spadkową mają bezpieczną jak na razie przewagę pięciu oczek. Aczkolwiek podopieczni Mariusza Misiury muszą mieć się na baczności, bowiem przed nimi trudny terminarz. Sprawdź nasze typy na mecz Miedź – Arka.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: transmisja w TV

Spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji. Zobaczyć je można tylko w internecie w usłudze Polsat Box Go.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: transmisja online

Mecz 30. kolejki Fortuna 1. Ligi pomiędzy Miedzią Legnica a Zniczem Pruszków można zobaczyć w internecie. Transmisja będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Do skorzystania z niej, należy wykupić abonament.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: kto wygra?

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu jest Miedź Legnica. Kurs na ich zwycięstwo to 1.86. Natomiast na triumf gości współczynnik wynosi 4.10.

Miedź Legnica Znicz Pruszków 1.93 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2024 08:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Miedź Legnica – Znicz Pruszków?

Spotkanie będzie można zobaczyć tylko i wyłącznie w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Miedź Legnica – Znicz Pruszków?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 15:00.

