Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja na żywo

Rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz w meczu 3. rundy turnieju w Madrycie zmierzy się z reprezentantem Niemiec Daniele Altmaierem. W poprzedniej rundzie Polak pokonał w dwóch setach Jacka Drapera, natomiast Niemiec w dotychczasowych spotkaniach ograł Martina Landaluce i wyżej notowanego od siebie Arthura Filsa.

Do niedzielnego spotkania w roli faworyta przystąpi Hurkacz. Będzie to również ich drugi pojedynek w historii. Kilka lat temu mieli okazję mierzyć się ze sobą w Poznaniu, górą był wtedy Polak. Hurkacz na pewno nie może sobie pozwolić na zlekceważenie rywala, ale jeżeli zagra na swoim poziomie, to powinien wywalczyć awans do kolejnej rundy.

Mecz Hurkacz – Altmaier odbędzie się w niedzielę (28 kwietnia) około godziny 14:00 polskiego czasu. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Hurkacz – Altmaier, transmisja w TV

Transmisje z męskiego turnieju w Madrycie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu. Mecz Hurkacz – Altmaier będzie pokazywany na kanale Polsat Sport 2 lub Polsat Sport 3, w zależności od godziny o której się rozpocznie.

Hurkacz – Altmaier: transmisja online

Rywalizację Huberta Hurkacza o kolejną rundę turnieju w Madrycie będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzysz korzystając z usługi STS TV. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp?

Hurkacz – Altmaier, typ kibiców

Hurkacz – Altmaier, kursy bukmacherskie

Faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu jest Hubert Hurkacz. Potwierdzają to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Hubert Hurkacz Daniel Altmaier 1.33 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2024 12:08 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Altmaier? Transmisja z meczu Hurkacz – Altmaier będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2 lub Polsat Sport 3. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Altmaier? Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (28 kwietnia) około godziny 14:00.

