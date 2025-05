Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie: gdzie oglądać? Czy jest transmisja? (17.05.2025)

Zagłębie II Lubin - Podbeskidzie to jeden z kilku meczów 31. kolejki Betclic 2. Ligi. Każda z drużyn ma swoje cele, co zwiastuje ciekawe widowisko. Sprawdź, czy jest transmisja.

Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie, gdzie oglądać?

Zagłębie II Lubin to ekipa, która na cztery kolejki przed końcem sezonu Betclic 2. Ligi wciąż walczy o utrzymania. Na dzisiaj ma 31 oczek. Tymczasem do trzynastej w tabeli Wisły Puławy traci pięć punktów, mając jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Miedziowi do sobotniej potyczki podejdą po przegranej z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:2).

Podbeskidzie również ma, o co grać. Górale wciąż liczą się w grze o miejsce premiowane grą w barażach o awans do Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj mają na swoim koncie 42 oczka. Wciąż zatem w zasięgu bielszczan jest piąta czy szósta pozycja w tabeli. Podbeskidzie już od siedmiu spotkań nie zaznało smaku porażki, a ostatnio podzieliło się punktami z Resovią (1:1).

Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie, transmisja w TV

Sobotnie starcie nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie nie znalazła się w ramówce w żadnej ze stacji telewizyjnych.

Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie, transmisja online

Sobotnie starcie nie będzie także emitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Jedyny sobotni mecz do obejrzenia przez kibiców to potyczka Hutnik – Polonia Bytom, która zacznie się o godzinie 12:30. Rywalizację w ramach 31. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie, kto wygra?

Zagłębie II Lubin – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Eksperci twierdzą, że faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Podbeskidzia został oszacowany na 2.21.

Zagłębie II Lubin Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.85 3.45 2.21 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 11:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie II – Podbeskidzie? Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w telewizji i w internecie. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie II – Podbeskidzie? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 maja) o godzinie 14:00.

