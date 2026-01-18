Yue Yuan – Iga Świątek: gdzie oglądać za darmo? (19.01.2026)

Gdzie oglądać mecz Yue Yuan - Iga Świątek? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Yue Yuan – Iga Świątek: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek w poniedziałek rozegra swoje pierwsze spotkanie w ramach kolejnej edycji Australian Open. Rywalką polskiej tenisistki będzie Yue Yuan. Reprezentanta Polski przystąpi do rywalizacji w roili zdecydowanej faworytki. Świątek jest aktualnie wiceliderką w rankingu WTA. Tymczasem na 130. miejscu plasuje się Chinka.

Yue Yuan – Iga Świątek: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Yue Yuan a Igą Świątek rozegrany zostanie w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 9:00. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże Eurosport.

Yue Yuan – Iga Świątek: transmisja online

Transmisja online z meczu Świątek – Rybakina będzie dostępna na platformie MAX. Ponadto dostępne do rywalizacji zapewnią usługi Player i Polsat Box Go. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać mecz Yuan – Świątek? Transmisja z meczu Yuan – Świątek będzie dostępna w usłudze STS TV (z kodem GOAL) oraz w Eurosporcie i platformach Max, Player, a także Polsat Box Go. Kiedy rozegrany zostanie mecz Yuan – Świątek? Spotkanie Yuan – Świątek rozegrane zostanie w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku, o godzinie 9:00.

