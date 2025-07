Wimbledon – gdzie oglądać? Transmisje TV i online w piątek (04.07.2025)

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Aryna Sabalenka

Gdzie oglądać Wimbledon? (04.07.2025)

Wszystkie piątkowe (4 lipca) spotkania Wimbledonu można śledzić na żywo na kanałach Polsatu Sport oraz w Polsat BOX GO. Jednak jest to możliwe również za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do darmowej transmisji można uzyskać tuż po rejestracji konta z kodem GOAL. Platforma umożliwia komfortowe oglądanie na urządzeniach mobilnych oraz laptopach i komputerach.

Jak oglądać w STS TV? Krok po kroku

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Spełniając te warunki odblokujesz na 24h godziny transmisje z meczów Wimbledonu. Przejdź do zakładki „zakłady live” i wybierz interesujący mecz.

Gdzie oglądać Wimbledon 2025? Transmisja TV

Transmisje wszystkich meczów Wimbledonu 2025 są dostępne na kanałach Polsatu Sport. Stacja zrelacjonuje spotkania każdej rundy aż do finału, ale żeby móc je obejrzeć, należy wykupić odpowiedni pakiet.

Jakie mecze na Wimbledonie w piątek? (04.07.2025)

W piątek, 4 lipca, na Wimbledonie odbędą się następujące mecze:

Pierwsza runda miksta

Trzecia runda singla mężczyzn i kobiet

Druga runda debla mężczyzn i kobiet

