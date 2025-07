fot. PressFocus Na zdjęciu: Joan Goku Roman

Wieczysta – Pogoń Siedlce, gdzie oglądać?

Wieczysta nowy sezon ligowy po historycznym awansie na zaplecze PKO BP Ekstraklasy zaczęła od wywalczenia punktu na Tarczyński Arena w starciu ze Śląskiem Wrocław (1:1). Na tym jednak zespół Przemysława Cecherza nie chce poprzestać.

Pogoń Siedlce ma natomiast za sobą podział punktów z Polonią Warszawa (1:1). Drużyna Adama Noconia po szczęśliwym utrzymaniu w Betclic 1. Lidze w poprzednim sezonie nie byłą postrzegana za faworyta w potyczce z Czarnymi Koszulami. Mimo wszystko stać ją było na sprawienie niespodzianki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wieczysta – Pogoń Siedlce, transmisja w TV

Niedzielnej konfrontacji nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie do obejrzenia tylko w interncie.

Wieczysta – Pogoń Siedlce, transmisja online

Spotkanie z udziałem Wieczystej i Pogoni Siedlce będzie też do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Ponadto starcie w ramach drugiej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wieczysta – Pogoń Siedlce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wieczystej

wygraną Pogoni

remisem wygraną Wieczystej

wygraną Pogoni

remisem 0 Votes

Wieczysta – Pogoń Siedlce, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy podają, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Wieczystej kształtuje się na poziomie 1.56.

Wieczysta Kraków Pogoń Siedlce 1.56 4.50 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2025 00:10 .

Gdzie obejrzeć mecz Wieczysta – Pogoń Siedlce? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta – Pogoń Siedlce? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (27 lipca) o godzinie 12:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.