West Ham – Tottenham, gdzie oglądać?
W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim West Ham United przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Nottingham Forest (3:0).
Tottenham Hotspur natomiast zszedł na przerwę reprezentacyjną w złych nastrojach. Koguty w swoim ostatnim meczu uznali wyższość Bournemouth (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zawsze te derbowe mecze przynosiły mnóstwo emocji.
West Ham – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie West Ham United – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.
West Ham – Tottenham, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć drogą online. A dostęp będzie możliwy po zakupieniu usługi Canal+ Online.
West Ham – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną West Hamu
- remisem
- wygraną Tottenhamu
0 Votes
West Ham – Tottenham, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Thomasa Franka, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa West Hamu United oscyluje natomiast w okolicach 3.35.
Mecz odbędzie się już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.
