West Ham United - Tottenham Hotspur: Transmisja w TV i online. W sobotę odbędzie się interesujące starcie derbowe w Premier League. Sprawdź gdzie oglądać mecz West Ham - Tottenham.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

West Ham – Tottenham, gdzie oglądać?

W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim West Ham United przed własną publicznością podejmie Tottenham Hotspur. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Nottingham Forest (3:0).

Tottenham Hotspur natomiast zszedł na przerwę reprezentacyjną w złych nastrojach. Koguty w swoim ostatnim meczu uznali wyższość Bournemouth (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zawsze te derbowe mecze przynosiły mnóstwo emocji.

West Ham – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie West Ham United – Tottenham Hotspur obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.

West Ham – Tottenham, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć drogą online. A dostęp będzie możliwy po zakupieniu usługi Canal+ Online.

West Ham – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną Tottenhamu wygraną West Hamu

remisem

wygraną Tottenhamu 0 Votes

West Ham – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Tottenham Hotspur. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Thomasa Franka, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa West Hamu United oscyluje natomiast w okolicach 3.35.

West Ham Tottenham 3.40 3.45 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 15:17 .

Kiedy odbędzie się mecz West Ham United – Tottenham Hotspur? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.

