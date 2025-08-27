Wehen – Bayern: gdzie oglądać?
Wehen Wiesbaden podejmie w środę (27 sierpnia, godz. 20:45) na własnym stadionie Bayern Monachium w 1/32 finału Pucharu Niemiec. Trzecioligowiec z Hesji marzy o sprawieniu sensacji w starciu z aktualnym mistrzem Niemiec, który na triumf w krajowym pucharze czeka od 2020 roku.
Bawarczycy znakomicie rozpoczęli nowy sezon 1. Bundesligi. W miniony weekend rozgromili na Allianz Arenie RB Lipsk (6:0). Z kolei Wehen, aktualnie szósta drużyna na trzecim poziomie rozgrywkowym, w ostatniej kolejce przegrał na wyjeździe z Rot-Weiss Essen 3:4. Czy gigant z Monachium znów potwierdzi swoją dominację, czy też kibice będą świadkami jednej z największych niespodzianek w tegorocznej edycji Pucharu Niemiec? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wehen Wiesbaden – Bayern Monachium.
Wehen – Bayern: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Wehen Wiesbaden a Bayerem Monachium będzie można śledzić w telewizji. Spotkanie na żywo będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Starcie trzecioligowca z mistrzem Niemiec skomentują Julian Kowalski i Sebastian Chabiniak.
Wehen – Bayern: stream online
Spotkanie Wehen Wiesbaden – Bayern Monachium będzie można oglądać również na stronie elevensports.pl. Początek rywalizacji o awans do 1/16 finału Pucharu Niemiec godzinie 20:45.
Wehen – Bayern: sonda
Kto awansuje do następnej fazy Pucharu Niemiec?
- Wehen Wiesbaden
- Bayern Monachium
0 Votes
Wehen – Bayern: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w środę (27 sierpnia) o godzinie 20:45.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz w usłudze elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.