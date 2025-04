Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Warta – Wisła: gdzie oglądać?

Betclic 1. Liga wchodzi w decydującą fazę, a do końca sezonu pozostało dziewięć spotkań. W sobotę w ramach 26. kolejki Warta Poznań podejmie Wisłę Kraków. Gospodarze mają wiele powodów do zmartwień, bowiem seria sześciu meczów bez zwycięstwa sprawiła, że znaleźli się w strefie spadkowej. Ich rywal, czyli Biała Gwiazda w środku tygodnia musiała wybrać się w podróż do Warszawy na Superpuchar Polski.

Nie można wykluczyć, że zmęczenie spowodowane starciem z Jagiellonią wpłynie na rozstrzygnięcia w najbliższym spotkaniu. Do tego podopieczni Mariusza Jopa nie potrafią ustabilizować formy, a dobre występy przeplatają słabymi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warta – Wisła: transmisja w TV

Spotkanie Warta – Wisła odbędzie się w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 19:30. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 3 i TVP Sport. Za mikrofonem usłyszymy duet Grzegorz Mielcarski i Maciej Iwański.

Warta – Wisła: transmisja online

Wszystkie mecze Betclic 1. Ligi można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto starcie Warta – Wisła będzie pokazywane na żywo w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp należy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warta – Wisła: kto wygra?

Kto wygra mecz? Warta Poznań

Remis

Wisła Kraków Warta Poznań 11%

Remis 0%

Wisła Kraków 89% 9+ Votes

Warta – Wisła: kursy bukmacherskie

Wisła Kraków została uznana przez bukmachera Betclic za faworyta sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną “Białej Gwiazdy” wynosi 1.62, zaś wygraną Warty oszacowano ze współczynnikiem aż 4.80. Nieco mniej, bowiem 3.80 wynosi kurs, że spotkanie zakończy się remisem.

Warta Poznań Wisła Kraków 4.80 3.80 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2025 09:14 .

Gdzie oglądać mecz Warta Poznań – Wisła Kraków? Transmisja meczu odbędzie się na kanałach TVP Sport i TVP 3, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Warta Poznań – Wisła Kraków? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 19:30 na stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.