Venezia – Milan: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.04.2025)

Venezia – Milan, gdzie oglądać?

W 34. kolejce Serie A, Venezia podejmie na własnym terenie faworyzowany Milan. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:30. Venezia walczy o utrzymanie w stawce, mając punkt straty do bezpiecznego Lecce. Gospodarze będą bardzo zdeterminowani, aby sprawić niespodziankę. Milan z kolei w zasadzie nie ma już o co grać – strata do miejsca gwarantującego występy w Lidze Mistrzów jest zbyt duża.

Venezia – Milan, transmisja TV

Spotkanie Venezia – Milan będzie transmitowane na żywo na kanale Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek arbitra zaplanowany jest na godzinę 12:30.

Venezia – Milan, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia niedzielnej rywalizacji w internecie na stronie elevensports.pl.

Venezia – Milan, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Venezii

Remisem

Wygraną Milanu Wygraną Venezii 0%

Remisem 0%

Wygraną Milanu 100% 2+ Votes

Venezia – Milan, kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów jest oczywiście Milan. Kurs na zwycięstwo niedzielnych gości wynosi tylko 1.70. W przypadku ewentualnej wygranej Venezii jest to 4.90, zaś kurs na remis wynosi 4.25. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Venezia AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 11:33 .

Gdzie oglądać mecz Venezia – Milan? Mecz można oglądać w telewizji na Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Venezia – Milan? Niedzielny mecz Serie A odbędzie się o godzinie 12:30.

