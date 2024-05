Fury - Usyk: transmisja i stream online. W sobotę czeka nas wielkie bokserskie wydarzenie. W Arabii Saudyjskiej dojdzie do pojedynku o niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Sprawdź gdzie oglądać walkę Fury - Usyk.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Ołeksandr Usyk

Fury – Usyk, gdzie oglądać?

W sobotę w Arabii Saudyjskiej dojdzie do pojedynku dwóch najlepszych i niepokonanych obecnie pięściarzy na świecie. Ołeksandr Usyk mogący się pochwalić bilansem 21-0-0 (14 KO) zmierzy się z Tysonem Fury’m. Bilans Brytyjczyka to 34-1-0 (24 KO). Ukrainiec jest mistrzem świata wagi ciężkiej takich organizacji jak WBA, WBO, IBF i IBO. Do Fury’ego należy natomiast pas federacji WBC.

Walka nie ma faworyta, co tylko sprawia, że zapowiada się jeszcze ciekawiej. Obaj zawodnicy powinni stworzyć wielkie widowisko w Rijadzie. Transmisja z tego pojedynku, który powinien rozpocząć się około północy, dostępna będzie tylko za pośrednictwem internetu.

Fury – Usyk, transmisja

W przypadku walki Tyson Fury – Ołeksandr Usyk transmisja dostępna będzie tylko online. Walka nie będzie transmitowana za pośrednictwem żadnej pośrednictwem żadnej telewizji. Prawami do transmisji tego pojedynku dysponuje tylko platforma DAZN. Konieczne w tym wypadku jest wykupienie dostępu w systemie PPV.

Fury – Usyk, ile kosztuje PPV?

W przypadku walki Fury – Usyk nie ma dobrych wiadomości dla kibiców, którzy chcieliby obejrzeć ten pojedynek. Jedynym sposobem na oglądanie go w Polsce jest wykupienie dostępu na platformie DAZN. Cena PPV nie jest niestety niska i wynosi aż 89,99 zł.

Fury – Usyk, o której godzinie?

Walka Fury – Usyk odbędzie się w sobotę (18 maja) w ramach bardzo ciekawej gali w Arabii Saudyjskiej. Walka o niekwestionowane mistrzostwo świata pomiędzy Brytyjczykiem i Ukraińcem powinna rozpocząć się około północy polskiego czasu.

Fury – Usyk, kto wygra?

Kto wygra sobotnią walkę? Ołeksandr Usyk 0% Tyson Fury 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Ołeksandr Usyk

Tyson Fury

Gdzie obejrzeć walkę Usyk – Fury? Transmisja z walki Usyk – Fury będzie dostępna na platformie DAZN. Kiedy odbędzie się walka Usyk – Fury? Walka Usyk – Fury odbędzie się w sobotę (18 maja) i powinna rozpocząć się około północy polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.