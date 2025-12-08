Torino - AC Milan tym meczem zakończą się zmagania w 14. kolejce Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Samuele Ricci

Torino – Milan, gdzie oglądać?

Poniedziałkowe zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się bardzo ciekawym starciem. A w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Torino. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji po odpadnięciu z Pucharu Włoch, kiedy lepsze od nich okazało się Lazio (0:1).

Torino nie może się pochwalić formą. Drużyna Marco Maroniego notuje serię meczów bez zwycięstwa, a w swoim ostatnim występie okazali się gorsi od niżej notowanego Lecce (1:2). Nadchodząca rywalizacja w stolicy Piemontu zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Torino – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Torino – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Torino – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Torino – Milan, kto wygra?

Torino – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 4.70.

Torino AC Milan 4.70 3.40 1.77 Odds are subject to change. Last updated 7 grudnia 2025 20:45

Gdzie oglądać mecz Torino – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Torino – Milan? Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 20:45.

